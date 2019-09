Bettina Stagñares, la mujer que durante 13 años dirigió a Estudiantes de La Plata, club donde hoy coordina el fútbol femenino, cuenta que hace unos años el canchero siempre tenía algún problema cuando sus futbolistas tenían que entrenarse. "Justo" ese día elegía regar la cancha, o colocarle algo al césped. Una vez llegó a pedirles que no practicaran: "Ustedes son muy pesadas y me arruinan el pasto", les dijo. La anécdota surgió en el Congreso Nacional de Directoras Técnicas que organizó la Asociación de Técnicos de Fútbol en el Predio de la Liga santafesina este lunes y martes, y que contó con la participación de más de 70 entrenadoras de distintos puntos del país.

En una etapa de revoluciones en el mundo del fútbol, era necesario un encuentro para pensar estrategias para abrir la cancha en un lugar estratégico: el de la cabeza de un equipo de fútbol, un puesto ocupado históricamente por varones.

La cifra de ATFA marca la desigualdad: en Argentina hay 16 mil DTs y sólo 150 son mujeres. Las primeras agresadas recibieron el título en 1998. Son la pampeana Mari Acevedo y Lorena Berdula, primera entrenadora mujer en el torneo de AFA y una de las organizadoras del Congreso en Santa Fe: "Estamos visibilizando nuestra historia. Vinimos a compartir saberes y enseñanzas, a saber que no tenemos que pedirle permiso a los varones para hacer cosas y a juntarnos, porque somos muchas y no estamos solas", dijo Berdula.

Las entrenadoras escuchan las exposiciones durante el Congreso Nacional.

En dos días las directoras técnicas participaron de distintos paneles: la historia del fútbol femenino (a cargo de Yanina Gaitán y Stagñares), fútbol en perspectiva de género (Berdula, Juliana Rodríguez y Silvana Villalobos), aspectos legales de la profesionalización (Germán Torres y Emma Urso), entre otros. Además, hubo trabajos de observación de entrenamientos. Uno de ellos estuvo a cargo de Roxana Vallejos, DT de Rosario Central.

"Es muy importante este espacio porque la ATFA les da lugar a las directoras técnicas de todo el país. Me llevo la convicción de que nuestro fútbol tiene que ser muchísimo más federal. Hay mujeres liderando equipos de fútbol femenino en todo el país, formas de mirar el fútbol que enamoran", dijo Mónica Santino, a cargo de la escuela La Nuestra, que desde hace 12 años hace un trabajo deportivo y social clave en la Villa 31. Para Santino, cada vez habrá más mujeres en la conducción de los planteles: "Así como las jugadoras empiezan a tener entidad las directoras técnicas también, en un rol que siempre fue de los varones y tuvo a ellos como los portadores de conocimiento en este deporte. Depende de nosotras tener más protagonismo, esta es una realidad que estamos cambiando".

Victorio Nicolás Cocco, secretario general de ATFA, ídolo de San Lorenzo, donde integró el mítico equipo "Los Matadores" contó en la apertura que su mamá había sido quien más lo alentó a jugar al fútbol: "Ella me indujo, es decir que el fútbol está en la sangre de las mujeres desde hace mucho tiempo". Cocco se comprometió a trabajar para fortalecer la presencia de las mujeres en la dirección técnica.

Mesas de trabajo del Congreso Nacional de Directoras Técnicas.

Hay un dato que resulta llamativo: la Selección argentina de fútbol femenino nunca fue conducida por una mujer. Sin embargo, en el exterior esta es una tendencia que está cambiando. En el Mundial de Francia que se disputó este año hubo nueve entrenadoras en total y los dos equipos que llegaron a la final, Holanda y Estados Unidos, estuvieron liderados por mujeres (Sarina Wiegman y Jill Ellis, respectivamente).

Desde Mendoza llegó hasta aquí Silvana Villalobos, quien dirige a varones desde hace años: después de una trayectoria en el femenino que continúa (es DT de Las Pumas y del seleccionado de mujeres en su provincia), trabajó en Boca de Bermejo y ahora lo hace en Atlético Argentino. Es la primera mujer en Sudamérica en tener a cargo un plantel masculino. "Vengo a hacerles entender que las mujeres estamos capacitadas para dirigir a cualquier plantel", arengó en su exposición. Invitó a todas a pelear lugares y a capacitarse, a ganar por prepotencia de trabajo: "La lucha es parte de nosotras, ser mujeres y vivir en esta sociedad es eso, tener que pelear por nuestros derechos siempre".

En las pausas y entre mate y mate, se compartían experiencias. Daniela Díaz, DT de a Belgrano de Córdoba y ex jugadora de Boca y la UAI, marcó la importancia de ser mujeres y poder tener a una mujer en la conducción del grupo. Villalobos fue por más: "También tenemos que animarnos a dirigir a varones". Entrenadoras de Tucumán, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Río Negro, Corrientes, Mendoza y Buenos Aires intercambiaron recorridos y anécdotas. Y coincidieron con las palabras de Stagñares: "No queremos más que los varones nos escriban la historia. Ellos no saben lo que sufrimos para llegar hasta acá".

Jugadoras de Unión de Santa Fe.

Los varones que participaron recibieron correcciones en algunas formas. Un técnico habló de "las chiquitinas" para referirse a las futbolistas de Unión en un entrenamiento que se observó. "Llamémoslas jugadoras, que es lo que son", le marcaron.

Con un torneo profesional en marcha, las directoras técnicas ya dieron el puntapié inicial de su propia lucha por conquistar un territorio que se presentaba como prohibido. Se fueron desde Santa Fe con la certeza de que habrá un próximo Congreso y se hará en Ushuaia. Lo demás está por venir.