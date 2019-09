Las presiones del gobierno porteño para obligar a sus empleados a hacer campaña electoral para Juntos por el Cambio bajo la amenaza de ser despedidos si se niegan, ya está bajo investigación judicial. Pero la amenaza extorsiva sobre sus empleados se extiende a otras gestiones de Cambiemos en el conurbano bonaerense: ayer se conoció la renuncia de una arquitecta del municipio de Morón, al mando de Ramiro Tagliaferro, para no tener que someterse a la obligación de hacer campaña por la reelección del intendente macrista.

“El motivos de la misma es que mi ingreso (a la planta municipal) se produjo en abril de 2016, y este hecho se interpreta ligado a la militancia política”, dice el encabezamiento de la renuncia presentada ante el municipio de la arquitecta Cristina N. Bande, legajo 266601 con fecha 26 de septiembre. “En el día de hoy –continúa el texto de renuncia— se me informó que debía permanecer en una mesa, instalada en la Plaza General San Martín (frente al palacio municipal), vinculada, no a la gestión de mi área de trabajo, sino a la propaganda política vinculada a la reelección de la actual gestión”.

En el texto, Bande aclara que “he participado en todas las actividades y trabajos vinculados a mis funciones que me fueron requeridos, siempre con buena disposición y eficiencia, pero no estoy obligada de ninguna manera a tomar parte en la actividad política”. “Lamento profundamente, que no se valore el aporte del trabajo que realizamos todos los días, coincidamos o no, ideológicamente”, agrega Bande en el cierre de la misiva dirigida a Recursos Humanos del Municipio de Morón y que lleva el sello de recepcionada.

El desesperado intento de Tagliaferro para mantener el control municipal, luego de quedar seis puntos por debajo del candidato del Frente de Todos Lucas Ghi en las PASO, muestra las dificultades de Cambiemos para sostener el voto que lo llevó a comandar la comuna. Tagliaferro encaró ahora una campaña personalista, que lo muestra sólo sin la pesada carga del presidente Mauricio Macri ni de su ex esposa, la gobernadora María Eugenia Vidal. Los afiches gigantescos que ocupan casi toda la cartelería y paredes del municipio lo exhibe en solitario, sin logo partidario de Cambiemos, ni con el tradicional amarillo PRO. Por lo visto, Tagleaferro tampoco cuenta con el “voluntariado” del que el macrismo siempre se jactó. Ahora también necesita la mano de obra municipal para la campaña.