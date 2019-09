El presidente Mauricio Macri continuará con su gira por 30 ciudades con 30 marchas del "Sí, se puede". Luego del empujón anímico que le produjo al oficialismo la concentración de Barrancas del Belgrano, seguirán con otras movilizaciones similares. La siguiente será este lunes en Junín y contará con la gran ausente en la movilización del sábado: la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal. Junto con ella, el Presidente hará un esfuerzo por mantener el optimismo unas horas después de que se conozca la nueva cifra de pobreza.

Junín será, no obstante, sólo una escala más en una larga cadena de marchas que el oficialismo tiene programadas hasta el final de la campaña. Las siguientes escalas serán en Córdoba y Santa Fe. Allí Macri hará promesas para la clase media que van de la mano con el último spot que lanzó.



En el spot, a diferencia de los anteriores, sí aparece el Presidente y promete que cambiará "lo que haya que cambiar" para "aliviar el día a día" de la gente y reconoce que "fue demasiado" el esfuerzo que hicieron los argentinos durante su primer mandato de gobierno. "Creeme que sé que el esfuerzo que tuviste que hacer fue demasiado, me lo dijiste en las PASO, te escuché y tenés razón", insiste Macri en tono de disculpa, antes de pedir otros cuatro años de gobierno.



"Sé que estás enojado o con bronca, pero quiero decirte que siempre traté de escucharte", insiste Macri. "Te escuché cuando me dijiste que querías un gobierno que te diga la verdad, cuando me dijiste que querías un gobierno que no robara, te escuché cuando me pediste que urgente hiciera algo para que los narcos no sigan metiendo droga en la vida de tus hijos", insiste el Presidente en el spot. "Te escuché cuando me dijiste que necesitabas viajar mejor, en trenes más seguros, te escuché cuando me dijiste que lo perdías todo cada vez que te inundabas y nadie hacía nada. Son muchas las cosas concretas que fuimos logrando juntos", asegura, eludiendo mencionar a la economía. "Voy a cambiar lo que haya que cambiar para aliviarte el día a día. Lo que viene va a ser mejor por todo el esfuerzo que hicimos que no fue en vano. Lo que viene es crecimiento, es más trabajo, es cuidar tu sueldo, el futuro va a ser distinto. Empieza una nueva etapa", asegura.

Con ese discurso, también Vidal difundió un spot que, por supuesto, no lo incluye a Macri. Se volverán a ver este lunes a las 17.30 (tuvieron que mover el horario por el anuncio de la cifra de pobreza) en Junín. Con Macri, estará su compañero de fórmula, el senador Miguel Ángel Pichetto, quien luego seguirá viaje hacia Córdoba para visitar las ciudades de Tránsito, Santiago Temple y Río Primero. El miércoles, en tanto, estará en Santa Fe donde recorrerá las ciudades de Esperanza, Humboldt, Nueva Esperanza y Rafaela.