La defensa de los DDHHH

La presentación se hizo en un clima festivo en el que la concurrencia celebró la llegada de Página/12 a Salta, con una edición regional en modo digital, a la que se puede acceder mediante el vínculo directo, salta12.com.ar o a través de la web pagina12.com.ar

La directora periodística de Página/12, Nora Veiras, destacó “la alegría” por el nuevo proyecto. Esta alegría, dijo, deriva de que, si bien puede haber épocas muy oscuras, como sucede “con el actual proyecto neoliberal en Argentina”, cuyas consecuencias “son una pesadilla lamentablemente para millones de argentinos”, hay también otras posibilidades.

“Es posible otro proyecto, es posible otro país y es posible otro periodismo” y en ese sentido “Página/12 a lo largo de 32 años ha sabido mantener en pie banderas que le dan sentido al ejercicio de un oficio que muchas veces ha sido bastardeado pero que es fundamental para la consolidación de un sistema democrático, para la toma de conciencia, para el desarrollo de un pensamiento crítico”, porque “a partir de la verdad, a partir de la información fidedigna es cuando el ciudadano puede realmente elegir”, afirmó Veiras.

Del acto también participó el director del Grupo Octubre y secretario general del Sindicato único de Trabajadores de Edificios de renta y Horizontal (SUTERH), Víctor Santa María. “Podemos decir con orgullo que estamos inaugurando aquí en Salta, en esta provincia tan querida, un medio que seguramente, va a dar mucho que hablar, un medio que va a seguir esta misma línea editorial”, sostuvo.

“(Estamos) contentos y felices en una Argentina donde las buenas noticias no son muchas, porque estamos inaugurando un medio”, destacó antes de recordar que el país “tiene más de 3000 trabajadores de prensa en sus distintos ámbitos que hoy no tienen trabajo, que en estos cuatro años han sufrido despidos, cierres, recortes de salarios y muchas otras cosas más”.

Santa María deseó para el nuevo medio un derrotero similar al de Rosario/12, “premiado hace muy poco en el Parlamento Nacional justamente por su trabajo, su constancia, con los valores que también desde Página/12 venimos desarrollando, que tiene que ver fundamentalmente con la defensa de los derechos humanos”. “Espero que Salta/12 también se transforme en muy poco tiempo en ese mismo camino y espero que también otras semillas puedan germinar a lo largo y a lo ancho de la Argentina”, sostuvo.

Y tras resaltar que el país post 10 de diciembre “es una Argentina de muchas alternativas” dijo a quienes están a cargo de la edición de Salta/12: “Tienen un gran desafío por delante, van a contar con todo el apoyo de Página/12, como ya lo tienen, y seguramente vamos a seguir creciendo en toda la República Argentina”.

Para el director general de Página/12, Hugo Soriani, la realización del acto en El Teatrino, de propiedad de Humberto Colautti, representó un reencuentro con compañeros de militancia, así que a la hora de hablar estaba emocionado también por esa razón, que se sumó a la alegría del lanzamiento oficial de Salta/12, y la coincidencia de que fuera justo en el aniversario de Rosario/12, que cumplió 29 años el pasado 27 de septiembre.

Recordó que Página/12 tiene 32 años, a los tres años de existencia comenzó la edición de Rosario. “Fue una apuesta muy riesgosa, muy importante para nosotros, porque además no existían los medios digitales, entonces teníamos que hacer un trabajo artesanal que hoy si uno lo recuerda da hasta risa, da ternura”, contó.

Soriani destacó la presencia de empresarios, de organismos de derechos humanos en la inauguración oficial de Salta/12.

También relató cómo fue el proceso de diálogo para llegar a esta nueva edición salteña y destacó que Santa María “tiene la idea de federalizar el diario, de llegar a todos lados, cosa que ahora, es mucho más fácil porque tenemos edición digital”. Y arrancó aplausos cuando dijo que si bien Salta/12 “empieza como edición digital, esperamos que en un futuro no tan lejano también llegue al papel porque el papel no se ha muerto no se va a morir y lo vamos a seguir defendiendo aunque nos manche las manos”.

“Vamos a poner en esta edición de Salta todos los esfuerzos para que salga tan bien y que dentro de 29 años” estemos festejando los 29 años de Salta/12 y “por supuesto, festejarlos con los mismos valores que Página/12 ha venido defendiendo durante todos estos años”, aseguró.

La defensa de los DDHHH

Veiras destacó asimismo que con aciertos y errores, el diario supo “mantener en pie esas banderas en las cuales el pivote fundamental es la defensa de los derechos humanos, entendida no solo como la reivindicación de memoria verdad y justicia por lo que sucedió con el terrorismo de estado en la Argentina, (…) sino la vigencia de derechos humanos que supone la igualdad de oportunidades, luchar para que todos, y todas y todes hoy en día sigamos avanzando en esa toma de conciencia, en esa ampliación de derechos que es lo que le da sentido a la vida en democracia y le da sentido al ejercicio del periodismo”.

Tras los agradecimientos, cerró: “Somos realmente un medio necesario para poder expresar la pluralidad de voces en un sistema democrático”.

La directora de Salta/12, Elena Corvalán, destacó por su parte la importancia de esta edición en el camino de federalizar la comunicación.

Agradeció la presencia de lectores que tienen un compromiso afectivo con Página/12. Reseñó que el proyecto de la edición salteña empezó en un momento en que las perspectivas no eran buenas, y que se concretaba en una primavera. “Esperamos poder ser útiles desde este lugar”, afirmó.