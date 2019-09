La justicia de Trelew dio a conocer este lunes la pena --cadena perpetua-- que cumplirá Carlos Archie Phillips, declarado responsable del femicidio de su ex novia, Evelyn Lehr, a quien asesinó de 30 puñaladas en junio de 2018. La audiencia se llevó a cabo este mediodía, a cargo de los jueces César Zaratiegui, Mirta Moreno y Sergio Piñeda.

El pasado 20 de septiembre, la justicia chubutense declaró a Archie Philips responsable del delito de "femicidio doblemente agravado por haber dado muerte a una mujer con la que ha mantenido una relación de pareja".

Este lunes, el tribunal resolvió condenar a perpetua al femicida Carlos Archie Philips, tal como lo solicitó la semana pasada en la audiencia de cesura el fiscal general Arnaldo Maza. La defensa a cargo de Marcela Rowlands y Sergio Rey, había solicitado la inconstitucionalidad de dicha pena.

Durante los alegatos, el fiscal había remarcado la "inusitada violencia y el odio" que generó en el imputado la decisión de Evelyn de terminar con el noviazgo que mantenían, hecho que nunca aceptó. El fiscal consideró que la negación del imputado se enmarcó en la imposición del "si no sos mía no sos de los demás". Según los informes, Philips presentaba "rasgos de celos, posesividad y cosificación".

"No recuerdo cómo llegué a casa de Eve, recuerdo comer un sandwich de miga, no recuerdo nada más. Me desperté en la camilla del hospital, esposado, enyesado, me contó la Policía qué pasó", fueron las palabras de Archie Philips durante el juicio. "Entiendo el dolor, la pérdida. No entiendo lo que me llevó a hacer eso. Lamento mucho la mierda que fui en ese momento, nunca fui violento, nunca fui conflictivo", agregó ante el tribunal, tras lo cual pidió perdón a su familia y a la de la joven.

El femicidio de Evelyn, de 25 años, ocurrió el 14 de junio de 2018, en una casa situada en el barrio 119 Viviendas de Trelew. Ese día, Phillips se presentó a la casa y fue recibido por la víctima, con quien había salido durante dos años y medio. Alrededor de las 4 de la mañana del 14, cuando Evelyn estaba en el baño, Phillips irrumpió violentamente y comenzó a atacarla con un cuchillo de 27 centímetros que había llevado al hogar de su ex novia.

La mañana posterior al crimen, Phillips fue capturado en la cafetería de una estación de servicio ubicada en la zona norte de la ciudad, con cortes en distintas partes del cuerpo.