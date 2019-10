El Encuentro Nacional de Mujeres (ENM) que se desarrollará en la ciudad de La Plata los días 12, 13 y 14 de octubre se plantea como el más masivo de la historia. Frente a eso, por primera vez en 34 años, se constituyó una Comisión de Seguridad. Tiene como eje el autocuidado y establecer estrategias frente a los grupos antiderechos y las fuerzas de seguridad. En los próximos días estará disponible la app “AUTOCUIDADO 34 Encuentro” para que quienes asistan puedan bajarla en los celulares y tengan a mano desde recomendaciones para cuidarse, hasta mapas, teléfonos y lugares donde pedir ayuda en caso de alguna situación de riesgo.

La comisión de seguridad, compuesta por unas ochenta mujeres, viene trabajando desde febrero para garantizar que el Encuentro se desarrolle con normalidad. Hasta el momento la seguridad de los ENM estaba pensada desde los partidos políticos u organizaciones sociales. Pero este año, se espera un encuentro masivo; nadie puede asegurar cuanta asistencia habrá pero desde la organización están previendo entre 200 y 600 mil asistentes.

Además, la cercanía de las elecciones del 27 de octubre y la historia de violencia policial de la provincia y de los grupos antiderechos pesaron para decidir que hubiera una comisión específica para garantizar la seguridad de manera integral a todo el encuentro. Sofía Caravelos, integrante de la comisión de seguridad, se explayó sobre los motivos de la creación de la comisión: “Estamos construyendo una forma de concebir la seguridad desde un enfoque de género. Ya no está pensado desde la invidualidad de la estructura partidaria sino de la grupalidad del movimiento de mujeres. Además porque es en la provincia de Buenos Aires, una provincia lamentablemente con una trayectoria de represión”. En ese sentido, la comisión pidió una audiencia en el Ministerio de Seguridad de la provincia pero no se la dieron todavía. “Lo cual nos preocupa porque el encuentro va a ser muy grande. Tiene que ser un interés de la gobernadora que esto transcurra sin interferencia de las fuerzas de seguridad y de los grupos antiderechos”, apuntó Caravelos.

Ya hay un historial de represión policial en los últimos ENM. El año pasado en Trelew, hubo mujeres hospitalizadas con impactos de bala de goma de la cintura hacia arriba y disparados a corta distancia. Detuvieron a diez y les iniciaron causas por “atentado y resistencia a la autoridad y daños”. En Mar del Plata, en 2015, ya había pasado lo mismo. Y en Rosario, en 2016, la represión policial terminó con al menos siete trabajadoras de prensa con heridas y sin avances en la investigación por la violencia institucional. También la práctica represiva se usó en las fechas y movilizaciones emblemáticas del movimiento de mujeres. La razzia desatada por la Policía de la Ciudad deBuenos Aires más de dos horas después de finalizada la manifestación del Paro Internacional de Mujeres del 8 de marzo de 2017, terminó con la detención arbitraria e ilegal de 20 personas (16 mujeres, una de ellas menor de 18 años, y cuatro varones) que estaban en los alrededores de la Plaza de Mayo. Por otro lado, la seguridad es importante por la masividad del ENM: “el Encuentro crece, cada año es más multitudinario, más rico, complejo en relación a las voces que aparecen”, contó Caravelos en diálogo con Página/12. En la última marcha, el 3 de junio (#NiUnaMenos), en La Plata hubo 60 mil personas. A eso hay que sumarle que ya hay más de 70 mil lugares de alojamiento reservados en las escuelas, el espacio donde tradicionalmente se hospedan las mujeres que llegan de todo el país e incluso del exterior para vivir tres días intensos de debates organizados en talleres, charlas, festivales y distintas actividades. Pero también hay otras instituciones que están alojando a mujeres, como sindicatos o clubes deportivos (Gimnasia y Estudiantes de La Plata, por ejemplo). Además, por la cercanía de La Plata con la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense estáprevisto que muchas vayan y vengan en el día. “El año pasado en Trelew fueron 60 mil. Pero acá es otra cosa. Además hay mucha actividad. La Campaña por el aborto hace un festival el día sábado. Hay convocatorias de festivales de las disidencias sexuales. Por eso queremos la reunión con el Ministerio de Seguridad”, agregó Caravelos.

La Comisión armó distintos dispositivos para conformar una estrategia integral de seguridad y cuidados: *Un protocolo para situaciones conflictivas. *Un protocolo de autocuidado con recomendaciones para moverse durante esos días; qué llevar en la mochila, cómo protegerse, qué hacer si te quieren detener. (ver aparte). *Una red de abogadas de todo el país (sesenta), que tendrán distintas tareas, antes y durante el ENM: desde la gestión del dialogo con las instituciones judiciales y de seguridad hasta la atención de teléfonos para situaciones en casos de emergencia. *Un registro de situaciones conflictivas: no solo represión, también requisas en los micros antes de llegar, agresiones a las salidas de los talleres, robos en las escuelas, por ejemplo. *Postas Sanitarias: que no sustituyen al SAME sino que aportan auxilios solidarios de compañeras para atender desde una insolación a las consecuencias de recibir gas pimienta, como ha pasado. *Puntos seguros: son gremios, centros culturales, oficinas que saben qué hacer frente a distintas situaciones (perderse, no encontrar a la referente, o cualquier situación imprevista que ponga en peligro la seguridad). *App “AUTOCUIDADO 34 Encuentro”: toda esta información más el mapa de la ciudad y los teléfonos a los que recurrir, estarán organizados en una aplicación accesible desde cualquier celular.

Autocuidado y seguridad son las palabras clave de lo que propone la comisión. “La solidaridad entre compas es lo que nos protege frente a cualquier agresión. Si necesitás ayuda, pedila; si ves que otrx la necesita, ofrecela. Para cuidarnos entre todxs te proponemos una serie de consejos o recomendaciones que son resultado de la observación, experiencia y análisis personales y colectivos. Algunas son de sentido común pero en un momento de intimidación, podemos olvidar”, plantean entre las recomendaciones que estarán disponibles en la app.

Además, bajo el subtítulo “lo elemental” destacan: * Movete en grupo. “Si llegás solx, buscá unirte a un grupo o contingente. No te separes si ves que es posible una agresión policial. Cada grupo/colectivo suele tener a alguien responsable que va a garantizar que estén todxs”. * Teléfonos a mano: “Tené presente números de teléfono en caso de emergencia. Uno puede ser personal y otro el de la red de abogades de esta app. Anotalos con marcador indeleble en el brazo o alguna parte del cuerpo”. * Vestimenta y accesorios: “Usá zapatillas cómodas o botas bajas, ropa que cubra la mayor parte de la piel para protegerte del sol y de los gases”. “No te pongas aros y colgantes en el cuello. Así vas a evitar que te atrapen o lastimen”. “Muchas agrupaciones recomiendan cubrir completamente la cara con pasamontañas, remeras o palestina. Cubrir el rostro, por supuesto, no es ningún delito”. “Evitá cargar elementos cortantes que pueden ser usados en tu contra en una detención”. * Respuesta colectiva: “Frente a provocaciones de grupos o personas antiderechos, tené en cuenta que la mejor respuesta es colectiva; no te expongas solx”. * Drogas: “El uso de drogas o alcohol reduce tu capacidad de reacción y si te agarra la policía, puede ser usado como un argumento en tu contra”.