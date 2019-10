El hashtag #NoaLosParquimetros estuvo rebotando fuerte en las redes sociales. La movida, que busca rechazar la ampliación de las zonas de estacionamiento medido que alcanzará a casi todos los barrios porteños, encendió el alerta sobre la iniciativa que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, tras varios traspiés judiciales, pondrá en marcha después de las elecciones. Aunque el Ejecutivo de la Ciudad mete presión para que se terminen obras para inaugurar y lanza anuncios antes de la contienda electoral, se guarda de promocionar el Sistema de estacionamiento ordenado que impulsó y que llevará de 4 mil espacios tarifados a más de 84 mil. "Van a llegar a 120 mil, esto es un aumento del 3000 por ciento. Y con una tarifa que alcanzará los 20 pesos por hora o más. Un negocio de 8000 millones de pesos por fichas y otros 8000 millones por acarreo que van a pagar los vecinos", dijo el coordinador de Proto Comuna Caballito, Gustavo Desplats.

Quienes lanzaron el reclamo contra la inundación de parquímetros a través de Twitter, también elaboraron un mapa interactivo (www.noalosparquimetros.com/#) que los vecinos puede consultar introduciendo una dirección para ver si serán alcanzados. "Vas a tener un parquímetro. Sos uno de los millones de afectados" o "¡Zafaste! Esta vez tuviste suerte", son las respuestas con las que pueden encontrarse los usuarios de la página, que muestra el plano de la ciudad tramada por líneas rojas que señalan las áreas que serán tarifadas.

De las 15 comunas, 14 serán víctimas de "las políticas recaudatorias que lleva adelante el gobierno porteño", explicó Desplats, quien había hecho planteos judiciales contra la instrumentación del Sistema de Estacionamiento Medido, que la justicia terminó declarando "abstractos".

"Estamos hablando de un negocio de 20 mil millones de pesos al año, si sumamos las multas. Es una gran estafa, que no la implementan ahora por las elecciones. La tarifa de estacionamiento se incrementó 200 por ciento en los últimos 3 años, y llegara 20 pesos por hora" o más porque esa estimación fue hecha antes de la megadevaluación, explicó.

Según detalló Desplats, la tarifa de acarreo se incrementó 1.100 por ciento durante la gestión PRO. Un negocio que compartieron las dos empresas STO (Dakota S.A) y SEC (BRD Sacifi), que operaban con contratos vencidos y prorrogados desde 2001, y a la que ahora se sumarán tres empresas más, dos de las cuales están definidas: Plein Air Park, de capitales españoles, e IT NET-Tránsito Rosario.

"Pagar para dejar a los chicos en el colegio, pagar para ir a un asado a la casa de un amigo, pagar en la puerta de tu casa, pagar para financiar a Larreta" o "Larreta nos oculta su plan para seguir privatizando la Ciudad", son algunos de los tweets que circularon en la red.

En un contexto de crisis económica brutal, pagar el alto costo de la nafta, seguro, patente y gastos de mantenimiento de un vehículo se convirtió, para muchos, en tarea casi imposible. Por esta razón, son cada vez más los que terminan resignando el garaje para dejar el auto "durmiendo" en la calle.

Si bien habrá una tarifa progresiva (1 y 2), una tarifa simple y un beneficio para el residente, el estacionamiento pago va a afectar a los comercios así como a quienes dejen el auto en la calle porque nada les asegura que tengan lugar disponible cada vez que lo necesiten cerca de su casa.

"La mayoría de la gente no sabe que va a tener que pagar por estacionar en la puerta de su casa. Y esto va a llevar a que muchas personas terminen vendiendo el auto, porque la trampa es que si bien vas a poder estacionar hasta 200 metros de tu casa, cada cuatro horas tenés que renovar el estacionamiento. Con cuatro renovaciones diarias y 88 al mes, el frentista en algún momento se va a olvidar, la grúa se va a llevar el auto y va a tener que pagar la multa y el acarreo", advirtió Desplats y remarcó: "Es un sistema pensado para recaudar y sacarle dinero a la gente. Una gran transferencia de los bolsillos de los porteños y los bonaerenses a las empresas y para garantizarle una renta a la Ciudad".

En el mismo sentido, el legislador Santiago Roberto (BP) dijo que "está bien regular el estacionamiento en algunos sectores de la ciudad, pero esto sólo tiene el fin de recaudar. Es competencia de las comunas resolver este tema, pero el gobierno no dio lugar para tratarlo. También es bueno desincentivar el uso del auto, pero hay que tener detrás de eso un transporte público de calidad y ampliar la red de subte. La realidad es que esto no soluciona el problema a los vecinos sino que los va a complicar más", señaló, y advirtió que "Ya hay dificultades para estacionar en los barrios, la gente no tiene plata por la crisis, las empresas de colectivo están en concurso preventivo, y los únicos beneficiados van a ser las empresas de acarreo".