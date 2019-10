La organización de Vecinos Autoconvocados de la Cuenca del Río Juramento aseguró que el gobierno salteño subsidió mediante decreto, en 2010, el gas natural a la empresa Nitratos Austin Powder, que producirá nitrato de amonio destinado a la fabricación de fertilizantes y explosivos.



Según el decreto 3288/10, la provincia estableció que la firma, ubicada cerca de la localildad de El Galpón, pagará 2,60 dólares por millón de BTU (medida de venta del gas) durante el primer año de producción, que iría de diciembre de 2019 a igual mes de 2020.



Según Vecinos Autoconvocados, el precio ya está desactualizado, porque en la cuenca gasífera del Noroeste en boca de pozo se paga 4,94 dólares el millón de BTU. Lo que implicará que la provincia estará subsidiando 2,34 dólares por cada millón de BTU.



Estos datos se encuentran detallados en notas que los vecinos están enviando a candidatos y candidatas a la gobernación para preguntarles qué harán con la multinacional.



El presidente de Recursos Energéticos y Mineros Salta (REMSa), Armando Isasmendi, confirmó que la provincia venderá el gas a Austin a 2,60 dólares el millón de BTU durante el primer año de ejecución. El contrato es por 10 años, e indica que el precio fijado puede “escalar o desescalar (sic) con un tope máximo de 8% anual%".



Isasmendi aclaró que por el momento el contrato “no ha tenido principio de ejecución por lo que REMSa no ha comercializado gas natural a la empresa, ni tampoco ha iniciado procedimiento pre arbitral alguno ante la Cámara de Comercio Internacional ni ante ningún otro organismo”. La información fue en respuesta a un pedido de los vecinos patrocinados por el abogado Luis Segovia.



Austin tiene subsidiado el uso de “250 mil metros cúbicos diarios que equivalen casi al 8% de la producción provincial de gas por día y es el volumen que ocupa una ciudad de 70 mil habitantes”, dijo el letrado a Salta/12. Añadió que el precio del gas para Austin “está congelado” incluso a valores inferiores de 2010, cuando el millón de BTU se comercializaba a 3,10 dólares. “Es perjudicial porque los precios se han elevado y la producción provincial de gas cayó”, aseguró.



Para el abogado, en términos jurídicos es un contrato "leonino" y en lo político "colonial y de entrega". Un acuerdo "que firmó (el gobernador Juan Manuel) Urtubey, quien se está yendo y dejando un problema grande para la provincia".



Segovia insistió en que “se subsidió el gas a una empresa que ni siquiera lo va a usar para combustible, si no como materia prima. Van a fabricar nitrato de amonio y ácido nítrico y para eso necesitan mezclar gas y agua".



Segovia también planteó que Austin es una empresa de capitales estadounidenses y que de modo desfavorable "el gobierno de Salta renunció a dirimir cualquier conflicto jurídico en los fueros provinciales". "Sin contrato y sin subsidio no existiría Austin", enfatizó el abogado. Añadió que la empresa recibió los beneficios de "la promoción industrial", que contempla entre otras cuestiones la "exención de algunos de los tributos provinciales existentes o que se creasen, excluídas las Tasas Retributivas de Servicios".



Vecinos Autoconvocados de la Cuenca del Río Juramento se oponen al funcionamiento de la empresa desde 2012 y en ese entonces pusieron un acampe en la entrada, con el que intentaron impedir su instalación.



Para el abogado, el contrato del gas "implicaría una administración fraudulenta de los bienes del Estado. Ya que no tiene beneficios sino perjuicios económicos para la provincia. Si la empresa no obtiene el gas probablemente nos demande en sede internacional", aseguró. En contraprestación a los beneficios otorgados por la provincia a Austin Powder, la empresa solo se comprometió a contratar 110 puestos de trabajo, según afirmó Segovia.