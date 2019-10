Distintos representantes del Radicalismo Popular, entre los que se encontraban el diputado Leopoldo Moreau y Carmela Moreau, brindaron una cena en apoyo a la fórmula del Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires, conformada por Matías Lammens y Gisela Marziotta, en el tradicional Club Español. “Los porteños no se merecen que se esté discutiendo si la ciudad de Buenos Aires queda o no como guarida del Pro. Lo que está en juego en esta elección es algo más importante ya que se decide si la Ciudad de Buenos Aires va a estar inserta en un proyecto nacional de desarrollo e inclusión social, si va a mejorar su calidad educativa, servicios sanitarios, y dejar de ser un coto de caza para negocios inmobiliarios, o una agencia de recaudación con parquímetros, o no”, explicó Leopoldo Moreau los motivos del respaldo.

Con respecto al rol del radicalismo, Moreau expresó que “el radicalismo popular y alfonsinista, y el que supo tener en la Ciudad una enorme gravitación tiene que acompañar la candidatura de Lammens y Marziotta porque la Ciudad merece una renovación”.

En la misma dirección, su hija Carmela, organizadora del encuentro, evaluó que "el radicalismo progresista y el progresismo de la Ciudad de Buenos Aires encuentra en la fórmula de Lammens y Marziotta la mejor expresión de nuestras ideas fundantes que tienen que ver con la inclusión y la igualdad". Además del candidato a jefe de gobierno, Matías Lammens, estuvieron presentes referentes de la cultura, la política y el sindicalismo. Por ejemplo, el secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, el ex senador Nito Artaza, la periodista y escritora María Seoane, el abogado Roberto Carlés, el ex juez Daniel Llermanos, el conductor Claudio Villarruel, los dirigentes Matías Barroetaveña y María Angeles Losada, entre varios otros. En cambio, quien a último momento no pudo asistir fue el cantante Víctor Heredia, pero envió su adhesión grabada para la fórmula del Frente de Todos.

“Necesitamos una ciudad abierta al arte, que tenga ciencia y tecnología. No puede ser que en la ciudad más rica del país haya más de siete mil personas viviendo en la calle”, sentenció Carmela Moreau quien luego pronunció que “hay algo que nos une a los radicales y los peronistas que es la búsqueda de la defensa de los desposeídos, de la justicia social y de la equidad. Por eso hoy estamos trabajando juntos”.

Matías Lammens, quien estuvo en la cabecera de la mesa junto a Carmela, Leopoldo Moreau y Sergio Palazzo, expresó en diálogo con PáginaI12 que "la importancia de la unidad la venimos manifestando con Alberto desde el primer día que nos reunimos". En ese sentido, el candidato a jefe de gobierno por el FdT expresó que “me siento feliz de que muchos radicales sientan que el lugar que representa los intereses históricos del radicalismo es nuestro espacio”. Por eso, agregó que “cada vez que me convocan desde el radicalismo vengo contento porque creo que sus valores fundacionales tienen que ver con lo que expresa nuestro espacio”. Finalmente, Lammens indicó que le parece sumamente importante la reivindicación de la figura de Raúl Alfonsín, a quien recordaron durante la cena del miércoles pero también en un encuentro de la semana anterior organizado por el legislador Leandro Santoro en el clásico restaurante Lalín. “El legado de Alfonsín tiene que ver con lo que venimos proponiendo con Alberto de poner los acuerdos por el bienestar común por encima de las cuestiones e intereses personales”, consideró el candidato. “Lo que necesita Argentina de acá en adelante es un gran consenso en el que entendamos que vienen tiempos muy difíciles en los que vamos a necesitar el esfuerzo de todos”, concluyó.

Por su parte, Sergio Palazzo expresó que “el aporte que pueden hacer los dirigentes y militantes radicales es encontrar en el FdT un lugar para poder discutir política y de ese modo salir de la profunda crisis en la que Mauricio Macri va a dejar a la Argentina”. El Secretario General de la Bancaria analizó que “luego de tantos años de macrismo está claro que la Ciudad ha servido al PRO de soporte para construir una fuerte plataforma electoral que les permitió llegar al gobierno nacional y hacer el desastre que hicieron”. Finalmente señaló que “Matías y Gisela son dos personas absolutamente capaces que merecen la oportunidad de gobernar la Ciudad porque le van a hacer mucho bien a los porteños”.

Informe: Melisa Molina.