Doce años de festival

Antes que sentirse generacionalmente ajeno a los solistas y grupos que esbozan el perfil sonoro de esta edición del Ciudad Emergente, que se celebra desde el jueves y hasta el domingo, en la Usina del Arte (Agustín Caffarena 1), Cachorro López está fascinado con la actual escena musical local. “Me encanta lo que sucede con el nuevo indie pop argentino”, afirma el legendario músico en el jardín de su estudio, ubicado en el barrio de Saavedra. “Me parece que recogen la antorcha del legado no sólo de los Abuelos de la Nada (del que fue integrante), sino también de Gustavo (Cerati) y Luis Alberto (Spinetta)”. El artista y productor actuará hoy en el festival, a las 18.15, en el Escenario Principal, con Meteoros. Por lo que será una oportunidad única para ver al supergrupo que completan Ale Sergi (Miranda!) y Didi Gutman (Brazilian Girls), a razón de la complejidad de las agendas de los proyectos que comandan. “No somos una banda en el sentido clásico”, justifica López. “Nunca tuvimos un plan tan determinado, más que juntarnos para hacer música. Y eso no ha cambiado”.



Sin embargo, para poder finiquitar su más reciente álbum, Meteoros+ (2019), el trío tuvo que aislarse durante una semana en los estudios Sonic Ranch, erigidos en el medio de un huerto de nogal en Texas. “Es un lugar para hacer sólo música. Lo conocí cuando grabé el disco Hasta la raíz, de Natalia Lafourcade”, explica el ex Abuelos de la Nada. “En un viaje a Buenos Aires de Didi, en el que vino a hacer otra cosa, cada uno estaba en su historia. Entonces fue difícil juntarse. Así que me pareció que la solución era aislarnos”. Gutman añade: “Era una cuestión de calendarios”.

Grabado en tres etapas, el segundo trabajo de Meteoros está conformado por 11 canciones, de las cuales dos fueron acabadas íntegramente en aquellas sesiones en los Estados Unidos. “El resto las terminamos acá, donde empezamos a interactuar con los invitados”, evoca el integrante de Brazilian Girls, al tiempo que Sergi aclara: “No hay un método exacto, pero es fluido. Las cosas han ido variando de un disco a otro, cambiamos nosotros y lo que nos ocurre”.

A diferencia de su debut, titulado igual que el grupo y publicado en 2015, la secuela no cuenta con la participación de Julieta Venegas, quien fue de la partida hasta poco luego de la salida del primer disco. “No hubo nada tan conflictivo”, advierte López. “Después de que lo lanzamos, nos encontramos con que Didi y Julieta no vivían acá, y que ella estaba por estrenar un nuevo disco. Si seguimos adelante fue porque nos divertía”.

Pese a que Rosario Ortega fue convocada para ser parte de los shows en vivo, la terna asegura que no se trata del reemplazo de la cantautora mexicana. “Está súper cerca del proyecto, y es una artista muy querida por nosotros”, esclarece López. “Rosario es Rosario. No cambiamos a una chica por la otra. No pretendimos mantener la misma estructura”. De hecho, la hija de Palito es la invitada de “Vacaciones en mi mente”, segundo single de Meteoros+. “Nunca pensé que podría ser uno de los singles debido a que es bastante ‘friki’”, revela Sergi. “Pero representa fielmente el espíritu de lo que fue la grabación del tema”.

Además de Ortega, entre los invitados del flamante álbum de Meteoros figuran Emmanuel Horvilleur, la chilena Javiera Mena, Vicentico y Kevin Johansen. “Somos un club de amigos que compone, por lo que teníamos muchas ganas de colaborar con otros amigos como Emmanuel Horvilleur (Gutman participó en la producción de sus cortes promocionales “El hit” y “En el aire”). “La relación con los invitados fue muy placentera. Iremos largando los singles de a poco porque es la manera del momento”.

El trío apuesta por un pop de matiz internacional. “El pop está en nosotros, se permea”, apunta López. “Pero no hay una búsqueda de identidad por ese lado”. Y eso lo aprovecha Sergi para dejar bien en claro un detalle: “El espíritu de este proyecto no es combatir a los otros que tenemos para hacer algo diferente. La intención de esto es abrirnos y combinar lo que nos gusta”.

En la última etapa de grabación del disco, que duró doce días y sucedió en el verano pasado, los integrantes de la banda grabaron dos videos, definieron los últimos detalles del álbum e hicieron trabajo promocional. Más allá del vértigo, López no puede ocultar la satisfacción que le produce este repertorio. “Lo lanzamos al mundo y eso me pone muy orgulloso. Quiero que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Veremos lo que podemos o no, según el peso propio”. De modo que se regresa a la pregunta repetida: ¿cómo se puede sostener un proyecto así? “Se va sosteniendo por el entusiasmo de cada uno de llevar adelante algo diferente”, reflexiona el frontman de Miranda!. “En mi caso, acepto gustosamente las invitaciones a colaborar. Con Cachorro también nos juntamos para hacer cosas para otros artistas. Meteoros es un proyecto para no vernos en la obligación de cumplir con alguna fecha, para no necesariamente presentar un disco ni tampoco para hacer promoción. No tenemos ningún plan de actividades”.





Ciudad Emergente

Doce años de festival

En su duodécima edición, el festival Ciudad Emergente regresa a la Usina del Arte y sus alrededores con una renovada programación, totalmente gratuita (no se suspende por lluvia). Este sábado y el domingo, desde las 12 y hasta las 22 horas, el público podrá disfrutar de la oferta de sus nueve escenarios (por ahí pasarán en esta ocasión 1100 artistas). Mientras que en la apertura destacó un show del que fueron parte, entre otros, Lula Bertoldi, Emmanuel Horvilleur, Dante Spinetta, Jimena Barón, Coti, Emme, Bambi, Dak1llah, Walas, Leo García, Neo Pistea, Francisca Valenzuela, Andrés Giménez, Silvina Moreno y Emanero, en la segunda fecha el gran protagonista fue el género urbano. El sábado, Ale Sergi actuará por dos, pues tras la presentación de Meteoros se subirá con Miranda! Destacan asimismo ese día Lsx Familia, Mike Amigorena, Villa Diamante, Huevo y Conociendo Rusia. El domingo, la dupla cordobesa Salvapantallas seguirá con tu tour de despedida, y los más chicos del clan Spinetta, el tándem de trap Flu Os, redimirán el legado de su abuelo.