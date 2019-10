Aunque la calle sigue tensa no puedo pensar en retroceder frente a la soledad que me sobreviene no me puedo dejar vencer encontrándome con quienes no quisieran perder luchando por los derechos que no me quieren reconocer por el derecho al trabajo y a una vida digna para todos aquellos que vendrán despues.

¡Que todo lo que piensen lo conviertan en arte!

Vamos más alla de todos nuestros pensamientos vamos más allá de las memorias y sentimientos llego hasta la esquina de mi barrio murales que se repiten, las flores un santuario somos los que nos alejamos de todo sintiendo que caminábamos solos somos las rimas locas las que con sentimientos te descolocan Agarramos la birome, la volvemos loca.

*Joven asesinado el 30 de septiembre pasado en Platón y Flor de Nácar