El Municipio de San Fernando inauguró el nuevo túnel de la calle Quirno Costa, el quinto túnel que forma parte del Programa 'San Fernando Sin Barreras', con el objetivo de integrar el este y el oeste del distrito. La ciudad ya cuenta con el de la calle Simón de Iriondo, Chacabuco, Ayacucho (ex Ruta 202) y Av. Avellaneda. Además, se encuentra en plena construcción el paso bajo nivel de la calle Martín Rodríguez y en planificación el de la calle Rivadavia. Es un paso bajo nivel de dos manos, al que llamaron "María Eva Duarte de Perón". En la inauguración, el intendente Luis Andreotti (que va por la reelección) destacó: “Estoy muy alegre por el nombre que lleva este túnel que es un homenaje a Evita y a la mujer, y también porque cuando llegamos a la gestión anunciamos un San Fernando Sin Barreras. Son obras muy grandes y emblemáticas como fue el Cuartel de Bomberos o el Hospital Municipal, siempre la gente nos escucha, pero hasta que no se realiza no lo cree”.