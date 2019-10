Una puesta en escena que dejó sabor a poco. Si bien desde el Gobierno sostienen que el problema que demoró la publicación del resultado provisorio en la última elección "ya está resuelto", la oposición sigue disconforme con el funcionamiento de SmartMatic. "No nos quieren dar el Tiff para que nosotros lo sigamos desde nuestra sede y poder fiscalizar con mayor precisión. Creíamos de que íbamos a estar mejor, pero no, estamos peor", explicó a Página 12 Jorge Landau, uno de los apoderados del Frente de Todos. Otro de los puntos que criticaron fue que "el centro de cómputos se interrumpe cada cinco minutos para refresacar y seguir contando", explicaron a este diario distintos presentes en la fiscalización del simulacro que se realizó este sábado en la sede del Correo de Barracas. Esto genera que los partidos políticos no puedan seguir de forma corrida la carga de datos. "Se tiene que poder ingresar fluidamente y lo tenés que poder ver detrás de las pantallas. Si sustraes la visión, para reinstalarla cada cinco minutos, tenés la posibilidad de reconstruir la transmisión. ¿Por qué lo sacás y lo volvés a poner?", se preguntó el justicialista, luego del simulacro .

A su vez, desde el Ministerio del Interior, explican que "se cumplieron los principales objetivos de transparencia y agilidad", ya que a las 23 estaba cargado el 93 por ciento de los telegramas transmitidos el día de la elección Primaria, Abierta Simultánea y Obligatoria (PASO). Dos meses después de la falla que demoró la publicación del escrutinio provisorio, llegó una explicación oficial: "El sistema de consultas de los fiscales, impactó en algún momento sobre la base de datos y estos nos originó una interrupción en la totalización y difusión. Cuando se recuperó se publicaron los resultados. Sobre eso estuvimos trabajando", dijo el secretario de Asuntos Políticos e Institucionales de la cartera que conduce Rogelio Frigerio, Adrián Pérez, frente a los periodistas que ingresaron a la sede del Correo Argentino.

El Gobierno considera un éxito la carga de los telegramas y la difusión de los resultados, porque a la medianoche ya se había difundo el 86 por ciento de las mesas escrutadas, mientras que en la misma elección del 2015 solo el 21. Sin embargo, para los veedores informáticos de la Justicia Electoral, esto "funcionó de forma totalmente defectuosa", por eso Pérez contó que "se trabajó durante todo este tiempo para optimizar el sistema de consulta. Ahora se encuentra óptimo y el módulo que originó la interrupción el 11 de agosto está funcionando bien", explicó. Igualmente, desde el peronismo advierten sobre posibles complicaciones técnicas.

Otro de los temas que mantiene en alerta a los a apoderados de los partidos políticos es que no les entregan el software que va a usarse en la elección general del 27 de octubre. "Estamos exigiendo a la Cámara Nacional Electoral que, como el software sigue cambiando y se sigue modificando, entreguen el que van a usar el día 27 y no se toque nada más, que cumplan con las acordadas que dicta la Justicia", contó a Página 12 Daniel Pires, apoderado de Consenso Federal. Sobre esto, Pérez dijo que la semana que viene van a entregar la versión del software que se utilizó el sábado. "Es la versión que se va a usar en la elección. Para nosotros es importante esta prueba porque todos verán cómo funciona y esa versión se congela y así será entregada a la Justicia", dijo.

Con la presencia de veedores judiciales; apoderados y fiscales informáticos de agrupaciones políticas, medios de comunicación, y representantes de organizaciones de la sociedad civil, se transmitieron 101.518 telegramas desde escuelas y sedes del Correo de todo el País entre las 9 y las 14. Junto con Pérez, entre las autoridades presentes estuvieron el director Nacional Electora Rodrigo Conte Grand, el director Ejecutivo de Correo Argentino, Gustavo Papini; y el director de Servicios Electorales de Correo Argentino, Adrián González.

Los especialistas miran con mucha atención a SmartMatic, ya que en la elección primaria tuvo su apagón informativo . Esa noche, luego de dos horas de carga de telegramas, los fiscales de los partidos comenzaron a detectar fallas y demoras en el acceso a la plataforma para seguir el resultado provisorio. Al rato, la red se había caído en la sala dispuesta en el Correo Argentino y los monitores por los que debían vigilar el procedimiento de transmisión indicaban "errores de conexión". Esto comenzó en Corrientes donde de un momento para el otro se paró la carga de los documentos electorales por “un error de arrastre en la plantilla de los telegramas”, según pudo saber este medio.

Luego de esta falla, que demoró casi dos horas la publicación de los primeros resultados, desde el Gobierno reconocieron que “efectivamente hubo problemas técnicos de difusión”. Desde el Frente de Todos, por su parte, presentaron un escrito para que SmartMatic sea alejada de esta tarea. La firma, que continúa a cargo del recuento provisorio de los votos, se comprometió a trabajar en "un sólido sistema de consultas para la fiscalización por parte de las agrupaciones políticas". Quedará por verse el próximo 27 de octubre si las modificaciones implementadas son las suficientes para que los primeros resultados estén a tiempo.