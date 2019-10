El más votado de Orán

Una mirada rápida de los resultados de las PASO provincia adentro muestra que Sergio “Oso” Leavy, el ahora candidato a gobernador kirchnerista, tiene gran aceptación en el norte salteño, y, en cambio, Gustavo Sáenz, cercano al macrismo, ha extendido sus simpatías a la zona de los valles y la puna, además de su primacía en el departamento Capital, que le hizo obtener el mejor resultado en estas primarias.

Los dos distritos electorales más grandes del interior salteño son los departamentos San Martín y Orán, con 132.551 y 114.623 electores habilitados respectivamente. En el primero se impuso por amplio margen el Frente de Todos. En el segundo la cosa fue más pareja con el saenzismo.

Aquí un repaso por los resultados en los principales municipios de esos distritos, en la categoría Intendente.

En San Martín, que comparte varios kilómetros de frontera con Bolivia, la ciudad cabecera es Tartagal. Ahí el actual intendente, Eduardo “Chanchín” Leavy, fue el precandidato más votado, con 13.664 votos (38,48%) de un total 37.229. Chanchín es hermano del Oso Leavy.

El segundo más votado fue el radical Mario René Mimessi, con 11.947 sufragios (33,65%), que fue en el frente Olmedo Gobernador.

Los demás contrincantes quedaron bastante retrasados. En parte, fueron desfavorecidos por la gran cantidad de listas, lo que hizo que los votos se dispersaran.

El Partido Justicialista quedó tercero, pero los dos precandidatos, Héctor Mario Cerrutti y Exequiel Payo Esper, sumaron solo 2.724 votos (7,67%).

De las diez listas, tres, el Partido Identidad Salteña, el Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad y la Agrupación Federalista Popular Tartagal, no alcanzaron el piso de 1,5% y no podrán competir en las generales. Sin embargo, es de esperar que de aquí a noviembre queden en el camino otros postulantes, porque es posible que se tejan alianzas. Por esto también se puede decir que todavía no está definido quién será el próximo intendente de Tartagal.

En la categoría Concejal la cosa se complica un poco más, porque la oferta electoral, al menos en lo que hace a listas y precandidatos, era amplia. Esto llevó a que el más votado, el PV, haya alcanzado solo 5.488 sufragios (16,22%), y dentro del Partido, con 3459 votos, Elva del Milagro Rodas se impuso a Jorge Luis Gabito. La UCR quedó segunda: Santiago Raúl Vargas obtuvo 4.968 votos (14,68%).

El tercero, con 2.722 votos (8,045) fue Ahora Patria, que lleva en cabeza de lista a Sergio Oscar “Quetupí” González. La Izquierda Popular consiguió 1.974 votos (5,83%). Los demás precandidatos y listas quedaron por debajo del 5%.

En el departamento San Martín en la categoría Gobernador el Frente de Todos se quedó con el 57,17%, 46.045 votos, contra 16.568 del frente de Sáenz, el 20,17%. En la interna del FdT, Leavy se impuso a la lista que encabezaba el vicegobernador Miguel Isa.

Tercero quedó Alfredo Olmedo, con 14.007 sufragios. Ya lejos, cuarto, con 2.190 votos, se ubicó el Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad, en el que compitieron tres listas, en una interna inédita en la izquierda provincial. Y el Frente Grande sumó 1.726 voluntades. En las categorías Senador y Diputados se impuso el Partido de la Victoria.

El más votado de Orán

Con una diferencia de 23 puntos por encima de su seguidor más cercano, el diputado provincial Pablo González fue el precandidato a intendente más votado en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán. El segundo fue el precandidato del PV, Iván Guerino del Milagro Mizzau.

González va con el frente Sáenz Gobernador. Obtuvo 15.872 votos, el 40.95% del total del padrón electoral de esa ciudad. Mizzau consiguió 6.883, el 17.76% y el otro competidor cercano, el PJ, con dos precandidatos, obtuvo 6.533 votos, 16.85%, casi el 90% de ellos fueron para Gustavo Ariel Ruiz, que se impuso en la interna.

En la categoría Concejal la gran cantidad de precandidatos impide afirmar que alguien haya conseguido muchos votos. Con 4.912 sufragios, solo el 13.50% del padrón, el PJ fue el más votado. Pero ese ya magro porcentaje se repartió en las diez listas que participaron de la interna, la dispersión fue tal que el candidato más votado, Jorge Agustín Sajia, fue elegido por solo 1.226 personas.

El frente de Sáenz no tenía internas y su único precandidato, Lucas Federico Tévez Cañete, obtuvo 4.620 votos, el 12.70%.

El Partido de la Victoria obtuvo en total 4.201 votos (11.55%), en su caso hubo interna entre cuatro listas, la más votada fue la encabezada por Gonzalo “Lalo” Díaz, con 2.159 sufragios.

Enclavado en el centro de la provincia, San Ramón de la Nueva Oran es el municipio cabecera del departamento Orán, donde estaban habilitadas para votar 114.623 personas, de las cuales concurrieron 74.882.

El Frente de Todos obtuvo más votos que las otras fuerzas en la categoría gobernador y vice, con una diferencia de poco más de dos puntos por encima del frente Sáenz Gobernador.

En la categoría Senador, el PJ sacó una diferencia apenas por encima de los cuatro puntos respecto del frente de Sáenz. Pero en Diputado éste fue el más votado.

El sur también

En el sur provincial, el departamento Anta, con 49.061 electores habilitados, es uno de los más importantes. También aquí ganó el FdT en la categoría gobernador, y ganó Leavy. Y una vez más, se demostró que Olmedo no tiene banca en su territorio: salió tercero, detrás de Gustavo Sáenz.

Para Senador ya el más votado fue el PJ, igual que en el municipio cabecera, Joaquín V. González, donde el intendente Juan Domingo “Juanilo” Aguirre alcanzó el 34,52% de los votos (3.758), que le estaría asegurando su triunfo en las generales. Segundo quedó Jorge Gustavo Esquivel, del Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo, con el 23,20% (2.525 votos). Cerquita, con el 21,85% (2.378), quedó el PV, que propone a Alejandra Navarro. Y cuarto, pero con varios puntos menos (8,42%) se ubicó la UCR, que postula a Juan Manuel Medina Carmona.

El último de la lista es el Partido Instrumento Electoral por la Unidad Popular, que no hizo piso y no podrá seguir en carrera para las generales.

En el departamento Metán, otro distrito importante en el sur, el FdT se impuso por casi 3 puntos al de Sáenz, en la categoría a gobernador.

En la categoría Senador el PV se ubicó 17.03 puntos por arriba del frente de Sáenz.

El PV se impuso también en la categoría Intendente en San José de Metán, la ciudad cabecera de ese departamento. El “Turco” José María Issa Martín alcanzó el 41,15%, con 6.432 votos. Segundo quedó Walter Javier Reynoso, con el 21,82% (3.410 sufragios).

En concejales, donde las voluntades se diversificaron atendiendo a la proliferación de candidatos, la lista más votada fue Izquierda Popular, que encabeza Oscar Fernando Soria, con 1.203 votos, apenas el 7.82% del total de electores.

El segundo más votado, fue el Partido del Trabajo y el Pueblo: 1.154 voluntades (7,51%), que lleva en cabeza a Marcelo Gustavo Toledo Duarte. El PV quedó tercero, con el 6,51%, y el frente de Sáenz, cuarto, con 6,09%.

