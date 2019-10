El fiscal subrogante Gabriel De Vedia dio curso este lunes al amparo contra la modificación por decreto del cálculo de las indemnizaciones por accidentes de trabajo. La cautelar había sido presentada el jueves pasado por el Colegio de Abogados porteño, el cual definía en duros términos la inconstitucionalidad de la medida y el oportunismo electoral del Gobierno para esos cambios bajo carácter de “necesidad y urgencia”, a lo que se sumó la presentación del fiscal laboral. “Las genéricas manifestaciones expresadas en los considerados del decreto carecerían de razonabilidad y justificación para sortear la intervención del Congreso tal como lo exige la Carta Magna”, afirmó el fiscal. De Vedia, ex coordinador de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (Ufises), considera que no existió “ni necesidad ni urgencia” para dictar una norma de este estilo a poco más de 60 días de una asunción presidencial. Según el dictamen no vinculante del fiscal, el mandatario no respetó el artículo 99 inciso 3° de la Constitución Nacional, que consagra la prohibición al poder Ejecutivo de dictar disposiciones de carácter legislativo, lo que también esgrimieron en el amparo los apoderados del Colegio de Abogados porteño.