Trabajan para mejorar el diagnóstico de covid-19

Científicas made in Argentina frente al coronavirus

Jóvenes investigadoras genetistas se sumaron a un equipo que trabaja en San Franciso, California para desarrollar un kit que permita conocer el diagnóstico de coronavirus en menos de una hora.

Sonia Tessa
Sonia Tessa
Antonela Palacios, María Eugenia Llases y Adriana Rinflerch
Antonela Palacios, María Eugenia Llases y Adriana Rinflerch

