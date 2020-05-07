Omitir para ir al contenido principal
El pedido del presidente de Estudiantes de La Plata a la AFA y la Liga Profesional
Verón: "Hay que pensar en un protocolo para la vuelta del fútbol"
El presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, dijo este jueves que habría que crear un protocolo y encontrar la manera de ayudar a los clubes, a raíz de la pandemia
07 de mayo de 2020 - 22:39
El presidente de Estudiantes Juan Sebastián Verón.
