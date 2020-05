El acertijo

En un taller fueron reparados 40 vehículos, entre coches y motos. El número total de ruedas de los vehículos reparados fue de 100.

¿Cuántos coches y cuántas motos se repararon?

Respuesta: Si todos los vehículos hubieran sido motos, el número total de ruedas sería 80, es decir, 20 menos que en realidad. La sustitución de una moto por un coche hace que el número total de ruedas aumente en dos, es decir, la diferencia disminuye en dos. Es evidente que hay que hacer 10 sustituciones de este tipo para que la diferencia se reduzca a cero. Por lo tanto se repararon 10 coches y 30 motos. 10.4+30.2=40+60=100.

El dato

Telefónica y Liberty Global han llegado a un acuerdo para fusionar sus negocios de telecomunicaciones en Reino Unido con la creación de una nueva compañía que estará participada al 50 por ciento por cada una de ellas. La operación fue calificada por el presidente de Telefónica, José María Álvarez Pallete, como “la mayor operación corporativa en la historia de Telefónica”. Implica fusionar el negocio de Telefónica en Reino Unido, centrado principalmente en servicios móviles ofrecidos a través de 02, con el negocio que presta Virgin Media, propiedad de Liberty Global, más potente en telefonía fija.

La posta

Zenon, un jugador de 9 años de Fortnite, recibió una expulsión que le impide jugar en torneos profesionales -es decir, aquellos con premios en metálico- durante cuatro años, el tiempo necesario para que llegue a la edad mínima permitida. Los torneos no permiten participar a los menores de 13 años y Zenon había entrado en uno en el que, de hecho, se había clasificado y, de seguir ganando, podría llegar a uno de los campeonatos que otorgan millones de dólares en premios. En un vídeo publicado en Twitter se puede ver el momento en el que Zenon recibe el baneo, que duraría 1459 días, 23 horas y 48 minutos desde ese instante, salvo que Epic Games, desarrolladora del juego, tome medidas. En cualquier caso, únicamente impide al jugador participar en torneos; podrá seguir jugando sin competir y sin acceso al modo Arena, algo que ya ocurrió anteriormente cuando FaZe H1ghSky1 reveló que tenía 12 años en lugar de 13.

Cual Es?

El turismo se verá muy afectado por la crisis del coronavirus debido a la reducción de los viajes. Las aerolíneas ya se negaron a volar reduciendo la capacidad de los aviones para mantener la distancia y Airbus ha lanzado afirmaciones muy esperanzadoras para el sector al señalar que no será necesario dejar asientos vacíos en los aviones. Jean-Brice Dumont, director de Ingeniería de Airbus, señaló según El Confidencial que "la cabina no es un lugar de propagación de virus o microbios. El sistema de ventilación renueva el aire cada dos o tres minutos, y los filtros que utiliza son capaces de retener el 99,997 por ciento de las partículas del tamaño que tiene el coronavirus". Además, explicó que gracias al sistema de ventilación no se intercambia el aire entre los pasajeros. Por ello, Dumont cree que no tiene sentido reducir las plazas en los aviones ni dejar asientos vacíos para mantener la distancia de seguridad. "Cada medio de transporte tiene que adoptar medidas de protección diferenciadas. No es lo mismo sentarse en un espacio cerrado, donde el aire apenas circula, que en la cabina de un avión", aclaró.

El número

48,6 por ciento cayeron las importaciones argentinas desde Brasil en abril, pasando de 928 a 477 millones de dólares. En cuanto a las exportaciones argentinas a Brasil, estas disminuyeron 40,6 por ciento con respecto al mismo mes del año anterior, de 908 a 539 millones de dólares. El saldo arrojó un superávit de 62 millones de dólares.

Concurso

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales invita a participar del Concurso de Ensayos “Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, colonialismo, soberanía y desarrollo en el siglo XXI”. La convocatoria busca profundizar en el abordaje de Malvinas, la Antártida y el Atlántico Sur desde una perspectiva latinoamericana y global. Informes: [email protected]