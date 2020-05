Atacaron la casa de una militante que  recupera a chicos de las drogas

El Movimiento Ni Un Pibe Menos Por La Droga denunció que la referenta de la Casa de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAAC) de Finca Valdivia, en la zona sur de la ciudad de Salta, sufrió un ataque en su vivienda, donde desconocidos aprovecharon que no estaba para ingresar y revolver todas sus pertenencias, sin sacar nada.

Desde hace dos años este Movimiento realiza una acción social en Finca Valdivia y barrios aledaños tratando de alejar a los chicos y chicas del consumo de drogas. Para la organización, el ataque a la vivienda de la militante social María Alejandra, está vinculado a esta actividad.

"Entraron a la casa, le reventaron la casa pero no le sacaron nada, a ella no le falta nada. Hasta la bolsa de la ropa sucia de los nenes estába hurgada y dada vuelta, y no se llevaron nada, había cosas, como el tele, un lavarropas, una licuadora. Nada le falta", enfatizó la abogada Natalia Altamirano, que también es parte del Movimiento.

La organización denunció este hecho en un comunicado en el que destacó que María Alejandra es la referente provincial de la Juventud de la Corriente Clasista y Combativa (JCCC) y del Movimiento Ni Un Pibe Menos Por La Droga. María Alejandra reside con sus hijos en una vivienda precaria en el barrio San Calixto, a diez cuadras de donde funciona la CAAC Encendiendo La Chispa, de Finca Valdivia.

El allanamiento fue denunciado en la Comisaría del barrio San Remo. El ataque se perpetró en la madrugada de ayer, cuando María Alejandra dejó su vivienda para ir a buscar donaciones en el mercado concentrador Cofruthos.

"Nuestra compañera salió a retirar donaciones para el comedor de nuestra casa CAAC Encendiendo La Chispa, al regresar encontró su domicilio violentado y con todas sus pertenencias revueltas, ningún elemento o artefacto fue sustraído, por lo que entendemos que lo ocurrido es un claro ataque y un atentado al trabajo que venimos realizando en nuestros espacios por la recuperación de las y los jóvenes en situación de consumo problemático", sostuvo la organización en el comunicado, en el que hizo responsable al gobierno provincial por "la integridad física de nuestra compañera y sus hijos" a la par que exigió que este hecho "se investigue a fondo y se castigue a los culpables".

Altamirano contó a Salta/12 que hace dos años están trabajando en esa zona, y hace un año, con la casa CAAC. "Trabajamos directamente con los jóvenes que están en situación de consumo problemático de sustancias legales e ilegales", destacó.

Indicó que desde principios de este año vienen sosteniendo los comedores diarios, los merenderos y "también con actividad fuerte en el barrio con los jóvenes organizándonos para que tengan una vida sin sustancias, sin consumo. Entonces entendemos que en relación a este trabajo que nosotras venimos haciendo y que desde ese tiempo para acá ha sido mucho más visible, se da esta situación, en el marco de esto se da este ataque".

Si bien el comedor está en Finca Valdivia, la asistencia alcanza también a habitantes de los barrios El Círculo, San Calixto y hasta del Solidaridad. El comedor funciona de lunes a viernes, y desde que se inició la cuarentena por la pandemia del coronavirus, se entregan viandas.

Además, llevan adelante un "trabajo en recuperación de jóvenes en consumo problemático y tenemos apoyo escolar porque muchos abandonaron la escuela", entonces los ayudan a reinsertarse en la educación, y se dictan también talleres culturales y de oficio.

Altamirano señaló que de estas actividades participan unos 70 jóvenes y unas 200 familias. "Más o menos unos 20 chicos, nosotras tenemos el registro de que sí están consumiendo", añadió. El Movimiento hace un acompañamiento comunitario y "de ser requerido, derivamos a las instancias provinciales para lo que es el tratamiento de la desintoxicación".

El programa Casas de Asistencia y Acompañamiento Comunitario (CAAC) es una política de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación (Sedronar) que busca involucrar a organizaciones sociales y comunitarias en acciones conjuntas de prevención y tratamiento para la asistencia e inclusión de personas con consumo problemático de sustancias.