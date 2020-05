Santiago Cafiero: "El Certificado Único de circulación es obligatorio y se tramita desde la aplicación"

"El Certificado Único de circulación es obligatorio y la APP es la mejor herramienta para llevarlo", explicó el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y dio detalles sobre el funcionamiento de la nueva herramienta denominada CUIDAR que lleva adelante la cartera que conduce y que tiene el objetivo de brindarle a las personas que deban salir a trabajar el Certificado Único de Circulación mediante un código QR y además realizarles un chequeo y monitoreo de salud. El jefe de gabinete opinó que hubo cierta "intencionalidad política" en las críticas a esta nueva aplicación que lanzó el Gobierno; aclaró que "los datos son anónimos" y remarcó que "activar la geolocalización es opcional y voluntario".

“Todas las personas que comiencen a circular, porque las actividades en las que trabajan se reanudan, tienen que tener obligatoriamente el Certificado Único de Circulación, el mismo que está vigente desde que inició el aislamiento. La diferencia es que antes se gestionaba desde la página web y ahora estamos promoviendo que se gestione desde la nueva APP porque además de ser más cómodo, brinda e integra un sistema de monitoreo de salud”, detalló el Jefe de Ministros.

Con respecto al acceso de la APP a la ubicación del dispositivo móvil, Cafiero aclaró que “la geolocalización es opcional y voluntaria", y que "sirve porque si quien la usa tiene síntomas eso dispara una alerta en el sistema de salud y es importante saber dónde estás". Además, indicó que esta herramienta sirve para evitar que se sature la línea del 107. “De los dos millones de personas que se han bajado la app solo dijeron tener síntomas un poco menos que el 15 por ciento”, informó.

Cafiero subrayó que CUIDAR es un desarrollo público-privado, que llevan adelante desde Jefatura de Gabinete junto a la Cámara de la Industria Argentina del Software, ARSAT, el Conicet, la Fundación Sadosky, entre otros. "Es más simple usar la APP que bajar el certificado de la página web", indicó y agregó que "esta es una herramienta muy útil en la nueva etapa que iniciamos que se basa fundamentalmente en la responsabilidad individual". "Si todos colaboramos de a poco podremos ir recuperando la normalidad”, aseguró.

En cuanto a la medidas que implementó el Gobierno durante esta cuarentena para ayudar a los ciudadanos remarcó que "conocemos la angustia de la gente, la del comerciante, la del empresario pyme que tiene que pagar cinco sueldos y no pudo facturar en abril, por eso tomamos medidas y accionamos políticas concretas como el programa Asistencia al Trabajo y la Producción, con el que vamos a pagar el 50% del salario de 3 millones de trabajadores del sector privado, por ejemplo; o el Ingreso Familiar de Emergencia; con el que llegamos a más del 50% de los hogares de la Argentina". En ese sentido, confirmó que el IFE y el programa ATP continuarán durante el mes de mayo.

El Jefe de Gabinete explicó también que están fiscalizando los precios con 1600 agentes de la AFIP, que "son los que van a los supermercados, a los comercios, a los mayoristas y hemos tenido que clausurar varios porque no cumplían con el programa de precios máximos". Y por último habló de la deuda: "nosotros no queremos entrar en default, por eso hicimos una propuesta muy buena a los acreedores, y que además de ser buena es sostenible", dijo. En ese sentido subrayó que "quien está al frente de la negociación es el ministro de Economía y es quien va a seguir negociando con los bonistas. "Que no quepa ninguna duda: Martín Guzmán tiene la plena confianza del presidente y el acompañamiento de todo el gabinete", expresó.