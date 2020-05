Coronavirus: Preocupación por un nuevo foco de infección en Wuhan

Las autoridades de Wuhan confirmaron que se registraron cinco nuevos casos de coronavirus, todos ellos en personas que residen en el mismo complejo, donde este domingo se había detectado el primer caso positivo después de más de un mes sin nuevos registros de infectados.



Este nuevo foco de infección en Wuhan, la ciudad china donde se originó en diciembre pasado el brote que derivó en la actual pandemia de coronavirus, es el primero desde que las autoridades chinas retiraron, el 3 de abril, las medidas de cuarentena estricta impuestas para frenar la expansión del Covid-19.



Las autoridades de Wuhan indicaron que se registraron por el momento cinco nuevos casos de Covid-19, todos ellos en personas que residen en el mismo complejo.



Una de las contagiadas es la mujer de un hombre que dio positivo este domingo, y que se convirtió en el primer caso detectado desde la salida de la cuarentena estricta.



Los últimos casos confirmados han sido clasificados en un inicio como asintomáticos, por lo que estas personas pueden transmitir el virus aunque no presenten síntomas clínicos, según informaciones de la cadena de televisión CNA, citada por DPA.



China, con 4.637 decesos a causa de la pandemia, no incluye los casos asintomáticos en el recuento total de casos confirmados, que se encuentra actualmente en 84.010, según fuentes oficiales.



No obstante, el Gobierno ha asegurado que cientos de estos casos están siendo supervisados en Wuhan e insistió en que el país reabrirá de forma gradual sus cines, museos y otros lugares de recreación. Por el momento, la ciudad de Shanghái ya ha reabierto algunas discotecas y lugares de entretenimiento. Este lunes, miles de personas han acudido al parque de entretenimientos de Disney por primera vez en tres meses.