Axel Kicillof anunció cómo sigue la cuarentena en la provincia de Buenos Aires

La cuarentena en la provincia de Buenos Aires se amplió un poco más. “Estamos dispuestos a encarar esta nueva etapa, con nuevos permisos, pero cada uno tiene un protocolo y responsables de controlar el cumplimiento”, destacó el gobernador, Axel Kicillof, al anunciar que los comercios de cercanía podrán abrir en algunos distritos. También, las salidas de niños y niñas acompañando a los adultos a hacer compras. Las medidas alcanza al interior del territorio bonaerense, para el Gran Buenos Aires no hubo cambios aún en los anuncios. Así, la provincia quedará repartida en sectores que continúan en la fase tres y otros que comienzan en la fase cuatro del aislamiento social obligatorio, con mayor flexibilidad en sectores comerciales e industriales.

Durante una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno provincial, Kicillof y su jefe de Gabinete, Carlos Bianco, detallaron los puntos centrales de las políticas que se aplicarán. “Prefiero que me critiquen por ser cuidadoso que lamentar no haberlo sido”, destacó Kicillof al defender su decisión de mantener los cuidados del aislamiento social obligatorio en el conurbano bonaerense.

En sintonía con el gobierno nacional, en la provincia se iniciará una nueva fase en la que los distritos con menos contagios por la pandemia internacional de coronavirus y que mantienen una curva estable. "El interior es una región donde hay algunos lugares libres de coronavirus y en otros municipios los contagios se han ido reduciendo y están controlados”, explicó Kicillok y destacó que “en el caso del Gran Buenos Aires se permitirán actividades siempre y cuando no pongan en riesgo la salud y la vida de los y las bonaerenses. No nos podemos dar el lujo de la normalidad”.

A los municipios que ya tenían permiso para que comenzasen a trabajar algunas industrias y comercios, se sumaron las comunas de Roque Pérez, General Alvear, Puán, Alberti, Salliqueló, General Viamonte, Arrecifes, San Pedro, General Villegas, Saladillo, Lenadro N. Alem, Coronel Rosales, San Antonio de Areco, Olavarría, Nueve de Julio, San Miguel del Monte, Baradero, Coronel Pringles, Rojas y 25 de Mayo.

Las actividades habilitadas son particulares para cada distrito. En general pueden comenzar a funcionar las peluquerías, las inmobiliarias, los estudios de abogados, de contadores, ingenieros y escribanos. Según el lugar, también funcionarán a partir del martes los lavaderos de ropa, los bazares, las marroquinerías, los psicólogos y las obras de construcción privadas.

El gobernador les solicitó a los intendentes que presenten proyectos con propuestas para evaluar cuáles actividades económicas tenían mayor posibilidad de retomar el trabajo con protocolos sanitarios compatibles con las recomendaciones del Ministerio de Salud. El sistema continúa vigente para la aprobación de los protocolos. En el caso de los distritos que están dentro del Area Metropolitana de Buenos Aires, además de pasar por el monitoreo del gobierno provincial, también deberá ser aprobado por la Jefatura de Gabinete Nacional.

“Esta etapa tiene que ver con la extensión del aislamiento y las excepciones a ese aislamiento. El mensaje general es ‘quedate en casa’. El interior de la Provincia, prácticamente completo, está libre de coronavirus, o los contagios están controlados. Eso permitió que haya controles, supervisiones férreas para el ingreso a cada municipio", aseguró Kicillof al explicar la diferenciación entre los municipios del conurbano y el interior de la provincia.

En el caso de las salidas recreativas para los menores el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, explicó que "se autorizará a los progenitores y cuidadores a ir con los niños a los comercios", aunque aclaró que esas salidas correrán "en 51 municipios de la Provincia, pero seguirán prohibidas en el AMBA”.

"En el caso del Gran Buenos Aires tenemos una situación distinta. Quien quiera presionar está absolutamente equivocado y poniendo en riesgo a los demás. No lo vamos a permitir. Lo que tenemos que hacer es permitir actividades siempre y cuando no pongan en riesgo la salud y la vida de los bonaerenses. Fuera de eso no vamos a aceptar ninguna presión. La mayor parte de la población usa la cabeza y es prudente", agregó Kicillof poniendo sobre la mesa su posición ante las presiones de distintos sectores para abrir aún más la cuarentena. Y advirtió que “si cambia la situación epidemiológica habrá que volver para atrás con las autorizaciones”.

Además, habrá “medidas estrictas para fábricas” y empresas de producción de alimentos, medicamentos y elementos de salud, que ya estaban autorizadas. “No nos podemos dar el lujo de la normalidad", aseguró Kicillof.

También se refirió al aumento de casos en los barrios más vulnerables. Comparó la situación con las cinco villas porteñas en que se multiplicaron los contagios y las comparó con “los 1800 asentamientos y barrios pobres” del conurbano donde, dijo, aumentarán los controles.

Las medidas tomadas en el marco del aislamiento obligatorio “nos han permitido que no tengamos las escenas dantescas que se viven en otros lugares”, con miles de muertos y contagiados. Esto no quiere decir que “algún descuidado” que no cumple la normativa provoque contagios, “pero ese descuidado y ansioso no va a ser el gobierno de la provincia”, concluyó el gobernador.

Las medidas anunciadas por Axel Kicillof

* No está permitida la apertura de shoppings ni centros comerciales cerrados. En caso de los que están a cielo abierto, se pedirá a los intendentes que soliciten su apertura “un protocolo mucho más rígido para evitar aglomeración de personas, ya que eso pueden ser un vector de contagio” de covid-19, resaltó Bianco.

* Se permitirá el esparcimiento infantil pero solo en lugares de cercanía. “Habilitamos la posibilidad de que a partir de ahora los niños puedan salir con un adulto responsable a hacer compras y que, solo de esa manera, den una vuelta al barrio”, añadió el jefe de Gabinete bonaerense.

* En términos generales, “las salidas recreativas están prohibidas”, aunque fueron habilitadas en 51 municipios que no tienen casos de coronavirus.

* El gobierno provincial requerirá protocolos más estrictos a las empresas que quieran abrir sus puertas y esos pedidos serán enviados a la Jefatura de Ministros de la Nación, para su evaluación.

* La normalización del servicio de transportes vigente a partir de hoy será exclusiva para las personas que trabajen en tareas vinculadas a actividades esenciales o requieran alguna emergencia.