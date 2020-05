Coronavirus: "Esta etapa requiere mucha responsabilidad individual y colectiva"

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro aseguró que la nueva etapa del aislamiento social es de "reapertura progresiva" y requiere "de mucha responsabilidad individual y colectiva". El funcionario hizo estas declaracione durante un recorrido que hizo junto al intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, del Hospital Modular "Papa Francisco".

"Esta etapa de la cuarentena requiere de mucha responsabilidad individual y colectiva. Entonces, apelamos a esa responsabilidad social para no tener que volver a etapas donde quizás fueron más costosas, donde el aislamiento social preventivo y obligatorio fue más rígido", dijo De Pedro. Así lo expresó durante la recorrida por uno de los 12 hospitales modulares que el Gobierno nacional construyó para hacer frente a la pandemia de covid-19.

"Las excepciones nuevas tienen que ver con el sistema productivo, con permisos para que los trabajadores puedan comenzar a producir. Hay algunas ciudades que definieron que los comercios puedan funcionar, pero todas las actividades se tienen que hacer con un nivel de responsabilidad, con las medidas de prevención y el distanciamiento social", detalló el ministro de Interior.



Por otra parte, De Pedro resaltó que las medidas que tomó el presidente Alberto Fernández para la nueva etapa de aislamiento fueron adoptadas teniendo en cuenta que "el principal valor es el la vida de las y los argentinos, entendiendo que la muerte de algún familiar no se compara con nada". En ese contexto, el ministro de Interior dijo que "el Presidente nos dio la instrucción de fortalecer lo más posible el sistema sanitario nacional".



"Hay una coordinación permanente con los gobernadores e intendentes para que todas las provincias y municipios cuenten con insumos, respiradores e infraestructura", dijo mientras recorría junto a Zabaleta el hospital modular que en Hurlingham se construyó en Villa Tessei. "Estas construcciones tienen por objetivo generar más capacidad en el sistema y contar con más terapias intensivas que, se sabe, es lo que está faltando en todo el mundo", señaló el ministro de Interior.



Por su parte, Zabaleta agradeció "el acompañamiento y el trabajo del ministro 'Wado' De Pedro" para resolver situaciones derivadas por la pandemia de covid-19 y destacó que la cuarentena dispuesta por el Presidente "permitió, entre otras cosas, no solamente salvar muchas vidas y contagios, sino también preparar el sistema de salud".



El Hospital Modular de Hurlingham, cuenta con 52 camas de internación crítica con oxígeno y 24 camas de terapia intensiva con respirador. En total, en el conurbano se construyeron nueve de los 12 centros con iguales características.



Este centro se estableció en el terreno anexo al Hospital Papa Francisco (ex UPA), que ya cuenta con tres respiradores, ocho camas de terapia intermedia, laboratorio de análisis clínico 24 horas y sala de rayos.