Alberto Fernández reveló que la reforma judicial ya está lista

En medio del fragor de las negociaciones por la deuda, el presidente Alberto Fernández advirtió a los fondos acreedores que "no nos van a doblegar, si tienen una contraoferta que digan cuál es". Con todo, insistió que "lo que queremos es buscar un acuerdo y que la Argentina no caiga en default". Por otro lado, anticipó que en cuanto el Congreso se ponga en funcionamiento enviará los proyectos de reforma judicial, de legalización del aborto y de la creación del Consejo Económico y Social. También adelantó que las tarifas se mantendrá congeladas luego de junio. "No podemos en esta instancia aumentar nada", definió.

En una larga entrevista ofrecida al programa Minuto Uno, en C5N, el Presidente tocó varios temas. Esta es una síntesis de sus definiciones más importantes:

* Suecia: "No quise abrir ningún debate, tengo admiración por Suecia, es una sociedad de avanzada. Pero no es que si no se hace la cuarentena la economía es próspera. El Banco Central sueco anuncia que la mirada más pesimista que tiene es una caída de más de nueve puntos del PBI".



* Oposición: "Hay una clase política y dirigente que habla con mucha ligereza. Que lo llama a uno Stalin porque le dice a la gente que se quede en su casa. No se puede hablar con tanta ligereza. Quiero que la gente entienda que cuando nos juntamos con Axel kicillof y con Horacio Rodríguez Larreta que lo que estamos intentando es preservar la salud de la gente. El resto es gente que no tiene esa responsabilidad".

* Tarifas: "No podemos en esta instancia aumentar nada. Tenemos que ver cómo funcionar, tenemos que hacer todos un esfuerzo. Y uno de los esfuerzos es tratar de parar la escalada inflacionaria que tiene mucho de especulación. Los aumentos inexplicablemente siguen siendo altos en alimentos".



* Dólar: "Las operaciones de contado con liqui se conocen o los que compran bonos y los venden en el exterior se conocen. Es una operación que hacen muchos agentes de bolsa. Hay una lógica especulativa muy alta".

* Deuda: "Los fondos que han invertido en Argentina con total inconciencia, sabiendo que estaban invirtiendo en bonos que nadie iba a poder pagar, que muchas veces lo hicieron para sostener a un gobierno, no me van a torcer el brazo". "Hicimos una oferta donde los acreedores no pierden, sólo ganan menos. Este capitalismo financiero que es tan nocivo para el mundo, trata de doblegar la soberanía del país".

* Justicia: "Tenemos listo el proyecto de ley de reforma judicial. Cuando vuelva a funcionar el Congreso lo voy a mandar junto con el Consejo Económico y Social y legalización del aborto. La reforma intenta resolver el tema penal, fundamentalmente, el contencioso y administrativo y el tema civil y comercial federal. Trata de ordenar el sistema y de terminar con esos espacios cerrados que le permitían a muy pocas personas manejar un poder enorme".