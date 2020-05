En Estados Unidos, artistas dan las gracias

Piezas digitales creadas para honrar a personas en tabajos esenciales, que batallan diariamente contra el Covid-19, inundan hoy espacios públicos de distintos distritos de Nueva York, Boston y Chicago. Obra y gracia de más de 30 artistas y diseñadores, participan de la iniciativa laureadas como Jenny Holzer o Carrie Mae Weems, largamente conocidas por abordar -a lo largo de sus extensas carreras- tópicos como sexismo, racismo, discriminación, las políticas del poder. El proyecto se llama Messages for the City (en criollo, “Mensajes para la ciudad”), y es un esfuerzo colaborativo del programa público de artes Times Square Art, el museo neoyorkino especializado en cartelería Poster House, la revista de diseño Print y el colectivo arty For Freedoms. Entidades que se han dado a la faena a velocidad récord para que vallas publicitarias de, por caso, el Times Square, proyecten cada día trabajos de personajes de la cultura, algunos reconocidos, otros emergentes. Entre ellos, la estimada ilustradora Maira Kalman, las contemporáneas Xaviera Simmons y Christine Sun Kim, por citar unos pocos nombres que han arrimado sentido granito de arena para rendir tributo al personal de limpieza de hospitales, las cajeras de supermercado, enfermeras, docs, barrenderos…



“A menudo, la gente suele referirse a profesionales de la salud para hablar de trabajadores esenciales, pero son muchas las personas, de los más diversos oficios, las que se arriesgan y están en la primera línea de fuego. En muchos casos, inmigrantes indocumentados: uno de los sectores más vulnerables y vulnerados de Estados Unidos”, destaca Jean Cooney, directora de Times Square Arts, una de las mentes detrás de este proyecto en autos, que tiene mensajes de reconocimiento -vía animaciones, textos, imágenes- de un minuto de duración rotando en vallas citadinas. Por cierto, además de lograr que las obras aparezcan en pantallas de gran tamaño de espacios públicos, han conseguido que ciertas clínicas, kioscos o almacenes también las transmitan, y así multiplicar lo que -esperan- sea una epístola arty cariñosa y edificante.