Con una misa concelebrada en el santuario de Luján, aproximadamente un centenar de obispos católicos culminaron este viernes la asamblea general que transcurrió desde el lunes pasado en la casa “El cenáculo”, en la localidad bonaerense de Pilar. Hablando en la homilía de la misa el obispo Daniel Fernández, vice presidente segundo del episcopado y titular de la diócesis de Jujuy, reiteró ante sus pares “nuestro compromiso de amor con cada uno de nuestros hermanos que sufren y con esta realidad que nos toca vivir hoy y que tanto interpela nuestro corazón de pastores”. La preocupación por la situación social del país y las responsabilidades que ello impone a la Iglesia fue uno de los te
Finalizó la asamblea episcopal
Los obispos católicos llamaron a estar junto a los que sufren
El obispo Daniel Fernández, vicepresidente segundo del episcopado, habló en la misa de clausura del ecuentro y pidió a sus colegas compromiso con “cada uno de nuestros hermanos que sufren y con esta realidad que nos toca vivir hoy”. Sostuvo que los obispos deben estar cerca cuando “las familias llevan cargas excesivas y las instituciones públicas no las sostienen adecuadamente”.
