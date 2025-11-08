Con una misa concelebrada en el santuario de Luján, aproximadamente un centenar de obispos católicos culminaron este viernes la asamblea general que transcurrió desde el lunes pasado en la casa “El cenáculo”, en la localidad bonaerense de Pilar. Hablando en la homilía de la misa el obispo Daniel Fernández, vice presidente segundo del episcopado y titular de la diócesis de Jujuy, reiteró ante sus pares “nuestro compromiso de amor con cada uno de nuestros hermanos que sufren y con esta realidad  que nos toca vivir hoy y que tanto interpela nuestro corazón de pastores”. La preocupación por la situación social del país y las responsabilidades que ello impone a la Iglesia fue uno de los te