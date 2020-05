La Justicia Federal vuelve a impedir una declaración que desbarataría la denuncia de Nisman

La Sala II de la Cámara Federal puso una nueva traba para que Ronald Noble declare como testigo en la causa por el Memorándum de Entendimiento con Irán. Es porque dejó abierto el camino para la imputación del ex secretario general de Interpol. Si el ex funcionario no es imputado y puede declarar ante la Justicia lo que ya ha afirmado públicamente, es decir que la Argentina nunca pidió levantar las alertas rojas que pesaban sobre los iraníes sospechados por el atentado a la AMIA, caería toda la acusación planteada por el fiscal Alberto Nisman antes de morir.

En una resolución firmada este jueves, los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia rechazaron la queja que había presentado Carlos Zanini por la imputación de Noble. De esta manera, según la defensa del actual procurador del Tesoro --quien estuvo preso cuatro meses por esta causa--, ahora gana más fuerza el argumento para reclamar la nulidad de la elevación a juicio. El argumento indica que, al habilitarse la posibilidad de que Noble sea sospechoso, Zannini afirma haberse defendido y ofrecido prueba por un hecho diferente al que se lo acusa, en el que no estaba Interpol como pieza clave del supuesto delito. Esto desembocaría en la realización de un juicio en el que Noble quedaría por fuera. En ese caso, Zannini insistirá con el pedido de nulidad de la elevación a juicio del tramo central del expediente.

Para los camaristas, la decisión de imputar al ex jefe de Interpol responde “a la discrecionalidad que, por ley, el juez posee en el ejercicio de su tarea y no puede tildarse de arbitraria”. Es decir que si el magistrado de primera instancia lo considera y encuentra los elementos suficientes tiene el camino libre para imputar a Noble, aunque éste posea inmunidad diplomática.

Ahora, el juez Marcelo Martínez de Giorgi --quien quedó a cargo en forma interina del expediente que llevaba adelante su colega fallecido Claudio Bonadio-- debe decidir si investiga a Noble como parte de la trama de supuesto encubrimiento, como había requerido una de las querellas.

Zanini había presentado el recurso de queja por la imputación a Noble ya que los miembros de Interpol tienen inmunidades diplomáticas, por lo que sólo podrían ser investigados por la Corte Suprema y no por un juez de primera instancia.