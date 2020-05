Los videos de Bolsonaro lo dejan al descubierto

El Supremo Tribunal Federal brasileño hizo público un video de una reunión ministerial en la que el presidente Jair Bolsonaro hace explícita su intención de cambiar a funcionario y ministros que intenten investigar a su familia. El video es parte de la investigación abierta contra Bolsonaro a partir de la acusación del ex ministro de Justicia Sergio Moro, quien sostuvo que el mandatario echó al titular de la Policía Federal para evitar que avance una investigación contra sus hijos Flavio y Carlos.

"No voy a esperar a que jodan a toda mi familia ni a mis amigos esos canallas porque no puedo cambiar a alguien de Seguridad. Lo cambiaré. Y si no puedo cambiar al jefe, cambiaré al ministro", sentencia Bolsonaro en el video grabado el 22 de abril pasado, dos días antes de la renuncia de Moro , quien lo acusó de interferir políticamente en la Policía Federal (PF).



A raíz de las sospechas vertidas por Moro, la Fiscalía inició una investigación sobre supuestos abusos de poder por parte de Bolsonaro y, a pedido del exjuez de la operación anticorrupción Lava Jato, el video fue exigido a la Presidencia y divulgado por orden del decano de la Corte Suprema, Celso de Mello, que supervisa la investigación. Además, Mello pidió este viernes a la Fiscalía que analice la posible necesidad de que sean incautados los teléfonos celulares del gobernante y de uno de sus hijos.

En las imágenes, se ve a un Bolsonaro exaltado, que en principio reclama por la falta de información que recibe de los organismos del Estado. "No puedo ser sorprendido por noticias. Tengo a la PF (Policía Federal) que no me da informaciones. Tengo a la inteligencia de las Fuerzas Armadas y no tengo informaciones. La Abin (Agencia Brasileña de Inteligencia) tiene sus problemas pero da alguna información", describe el mandatario y califica a esos servicios de inteligencia como "una vergüenza".

En la exposición de Bolsonaro durante la reunión minesterial no hay referencias directas a la acusación hecha por Moro, pero sí declaraciones que marcan las presiones que el jefe de Estado estaba dispuesto a ejercer para defender a su familia, a la que califica de "perseguida".

"Ya intenté cambiar gente de la seguridad nuestra en Río de Janeiro oficialmente y no lo conseguí. Eso se acabó. No voy esperar a que jodan a toda mi familia o a mis amigos porque no puedo cambiar a alguien de la seguridad", sentencia Bolsonaro y agrega:

"Va a cambiar. Si no los puedo cambiar, cambio a sus jefes. ¿No puedo cambiar al jefe? Cambio al ministro".

El video también ofrece otros tramos que retratan la forma en la que Bolsonaro lleva adelante su mandato. Entre una catarata de insultos, el presidente apunta contra adversarios políticos, como los gobernadores de Sao Paulo, Joao Doria, y Río de Janeiro, Wilson Witzel, a quienes Bolsonaro se refirió como "esas mierdas".

También se escuchan insultos a los magistrados del Supremo Tribunal (STF), que han considerado inconstitucionales algunas de las medidas adoptadas por el Gobierno. En ese caso, el que acompaña el tono de Bolsonaro es el ministro de Educación, Abraham Weintraub, quien sostiene: "Por mí, ponía a todos los vagabundos en la cárcel, empezando por el STF".