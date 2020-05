La declaración completa de Villa en la causa por violencia de género

El delantero de Boca Sebastián Villa negó ante la Justicia haber agredido a su ex pareja durante la declaración indagatoria de más de dos horas que realizó en el marco de la causa en su contra por violencia de género y amenazas, en tanto que apuntó a minar la credibilidad de la demandante, como cuando expresó que "quizás" las lesiones fueron "provocadas por el botox que ella usaba".

Así se desprende del texto de la declaración completa que el atacante realizó este viernes en forma virtual en el marco de la causa que está en curso en el Juzgado del partido bonaerense de Lomas de Zamora, bajo la carátula de "lesiones leves agravadas por el vínculo y por violencia de género", que establece penas de entre seis meses y dos de prisión y que es excarcelable.

"En ningún momento generé ningún tipo de violencia contra Daniela Cortés ni física ni psíquicamente, en ningún momento amenacé a Daniela ni a nadie de su familia, niego todos los cargos que se me imputan", fueron las primeras palabras de Villa, según consta en el acta judicial.

Luego contó que se conocieron "por Instagram" en 2018 y que al año siguiente, "en el verano de 2019 comenzaron los celos e inseguridad por parte de Daniela", porque "cada vez era más celosa, eso generaba muchas discusiones".

Según Villa, en ese lapso hubo idas y vueltas, con peleas y reconciliaciones y que en ese marco dejó "de confiar en ella", debido a un supuesto robo. "Anteriormente me había robado un dinero y se había sacado fotos de mi tarjeta no estando conmigo y en Colombia hacía muchas compras, me habían llegado notificaciones del banco", relató.

El colombiano, quien confirmo las constantes discusiones, dijo que, sin embargo, decidió continuar la relación, porque "la quería y la amaba". "La relación de Daniela y yo era muy turbulenta, muchos celos, discutíamos pero siempre terminábamos haciendo el amor", expresó.

Y a continuación narró su versión de cómo fue la situación durante el inicio de la cuarentena que terminó en la denuncia de Cortés, cuyas lesiones fueron confirmadas por los peritos judiciales.

Villa sostuvo que la empezó "a notar irritante" y hubo una nueva pelea porque Cortés supuestamente le pidió que le pague un pasaje en un vuelo de repatriación a Colombia que habían arrendado futbolistas de ese país. "El coste era 12 a 15 mil dólares por persona, yo no contaba con ese dinero, eso provocó más enojo en Daniela, yo creo que ella pensaba que yo sí tenía esa plata ahorrada y que no quería pagarle el pasaje a ella. Ahí las peleas aumentaron", afirmó al respecto.

Según el delantero, allí comenzaron los problemas más graves: "Ella me dice que si ella quería yo no jugaba más en Boca ni en la selección de Colombia, que si ella quería me arruinaba mi carrera, que si era necesario se iba a autolesionar para arruinarme y que yo iba a trabajar como un albañil".

En otra parte de su declaración, Villa afirmó que cuando quiso dejar la casa del barrio privado que compartían, Cortés lo agredió, con "golpes en la cara, en la cabeza" y arrojándole "una vela en el pecho".

Y agregó: "Yo procedo a salir de la casa y Daniela me grita si vos no sos mío no sos de nadie. Te crees una chimba que porque jugás en Boca o te llaman a la Selección de Colombia, pero sos un negro feo hijo de puta (sic). Todas las mujeres te quieren por plata negro feo, ni tu propia familia te quiere".

En otra parte, Villa aseguró que su ex pareja se contradijo en cuanto a sus lesiones -"dice que tiene un golpe del lado izquierdo y el médico dice que tiene un golpe del lado derecho"- y dio su versión sobre lo ocurrido.

"Yo al cubrirme los puños que me ha lanzado -relata Villa- obviamente me tengo que cubrir, porque me tenía que defender tomándola de los brazos, ella estaba como una loca, me había tirado una vela, me metió puño en la boca y en la cabeza, yo me defendí, ahí la agarré de los brazos".

En cuanto a los mensajes con amenazas presentados por Cortés en la causa, Villa los calificó como "un invento, porque no tienen fecha ni mi número, ¿por qué no muestra todos los mensajes de cuando ella me pedía perdón a mí después de una ruptura?".

Por último, Villa aventuró que "quizás" las lesiones fueron "provocadas por el botox que ella usaba". "Daniela se sometió a cualquier tipo de cirugías, con colágeno en los labios era alérgica a eso, le daban reacciones alérgicas por el botox en las cejas", indicó.