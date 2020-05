Fallece a los 24 años un ex jugador de PSG

El ex lateral derecho del París Saint-Germain y ex miembro del seleccionado francés sub 20 Jordan Diakiese falleció este jueves a los 24 años de edad, información que dio a conocer días después su actual club, el AS Furiani, de categoría National 3 del fútbol galo, sin precisar las causas de la muerte.

El Furiani recordó que el futbolista había llegado en julio pasado al club y aseguró que era "un muchacho carismático que enseguida gustó, tanto en el césped como fuera".

Diakiese se había formado en el PSG junto a, por ejemplo, Prisnel Kimpembé o Kingsley Coman, con quienes disputó algunos partidos de la Youth League, antes de que fuera dejado libre en 2015.

"Siempre sonriente, bastante discreto, trabajador, Jordan supo integrarse muy rápidamente desde su llegada", agregaron desde al AS Furiani.

En tanto, el club de la capital francesa también rindió homenaje a Diakiese a través de su cuenta en Twitter, donde se refirió a su llegada al centro de formación en 2013, en el que "sólo dejó buenos recuerdos entre los formadores y sus compañeros de equipo".

Hábil para desempeñarse en el lateral derecho como en el izquierdo, Diakiese también jugó con la Sub 20 en 2015, junto a jugadores como Thomas Lemar o Yann Bodiger.

Tras dejar el PSG, partió a Suiza, donde militó en el Chaux-de-Fonds, antes de fichar por el NK Rudes, de la segunda división croata. Libre de contrato, recaló en julio pasado en el AS Furiani.