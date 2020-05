Colombia superó los 20 mil casos de coronavirus

Colombia superó la barrera de los 20 mil casos positivos de coronavirus. Además, durante el último día, y por primera vez desde que la covid-19 llegó al país el 6 marzo, el número de casos diarios superó el millar: 1.046 positivos. De esta forma, el número total de contagiados ascendió a 20.177. Los muertos durante las últimas 24 horas fueron 24. En total las personas que perdieron la vida por la enfermedad ya son 705. Esta semana, el presidente Iván Duque extendió la cuarentena hasta el 31 de mayo, mientras que el estado de emergencia sanitaria irá hasta el 31 de agosto. Alarmante situación en los barrios populares de Bogotá y en la región amazónica.

De los nuevos casos positivos 280 fueron detectados en Bogotá, informó el Ministerio de Salud. La capital de Colombia se mantiene como el principal foco del virus con 6.973 casos. También tienen cifras altas Atlántico (2.457), Valle del Cauca (2.211), Bolívar (1.852), Amazonas (1.388), Meta (967), Antuiquia (682), Nariño (649), Magdalena (483), Cundinamarca (432), Risaralda (241) y Huila (233).

Los barrios populares de la capital se están viendo severamente afectados por el avance de la pandemia. Las medidas de confinamiento ordenadas por el ejecutivo colombiano no fueron acompañas por asistencia social. En Ciudad Bolívar, que forma parte del distrito más populoso de Bogotá, los habitantes denuncian que no les entregaron ningún tipo de ayuda, según informa el sitio Colombia Informa. Ante estos hechos distintas organizaciones sociales organizaron la “Caravana por la vida”. Con ella buscan visibilizar la situación en las barriadas, acercar ayuda alimentaria y brindar atención médica. “En esta zona nos tienen olvidados. Acá hay muchos vendedores ambulantes que no podemos trabajar. Necesitamos cubrir la alimentación, al menos para los niños y los adultos mayores”, dijo una de las vecinas del lugar.



En paralelo, el gobierno envió a 22 profesionales de la salud viajó a Leticia, capital del Amazonas, para fortalecer la atención en lugar. Allí se viene registrando un aumento alarmante del contagios. Los médicos trabajarán en la región fronteriza con Perú y Brasil. Colombia y Brasil comparten 1.644 kilómetros de frontera, siendo Leticia el único paso fronterizo desde el lado colombiano hacia la brasileña Tabatinga y también hacia la localidad peruana de Santa Rosa de Yavarí.