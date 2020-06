Un condenado por delitos de lesa humanidad cobró un subsidio del Gobierno porteño

El Gobierno porteño pagó por una década un subsidio a Gonzalo Gómez Centurión, un militar de la Fuerza Aérea que fue condenado por delitos de lesa humanidad en un juicio que finalizó durante la cuarentena. Según la ley porteña, las personas que se encuentran procesadas por delitos de lesa humanidad no pueden cobrar el subsidio como veteranos de Malvinas y Gómez Centurión está procesado desde 2012. No obstante, cobró el subsidio hasta ahora. El último monto fue de 49 mil pesos. El militar es primo segundo del ex titular de la Aduana y de la Agencia Gubernamental de Control porteña Juan José Gómez Centurión.



La ley 1075, por la que se da un subsidio a veteranos de la guerra de Malvinas, fue votada durante el gobierno de Aníbal Ibarra. Incluyó un artículo específico que incluía del cobro a quienes "hubieran sido condenados como autores, partícipes en cualquier grado, instigadores o encubridores por delitos considerados como imprescriptibles en el ordenamiento jurídico vigente". No obstante, la ley tuvo una modificación en 2010 por la que se agregó un artículo: "El beneficio será suspendido cuando el beneficiario se encuentre procesado, con auto de procesamiento firme o situación procesal equivalente, hasta tanto se resuelva su situación procesal". Es decir que, por ley, una persona procesada por delitos de lesa humanidad no podría cobrar el subsidio.



Gonzalo Gómez Centurión fue incorporado al subsidio en octubre de 2009 por el subsecretario de Derechos Humanos Helio Rebot. En ese momento, no se encontraba procesado por lo que no estaba excluido por la ley. No obstante, Gómez Centurión fue procesado en 2012 en la causa en la que se investigaban los delitos de lesa humanidad en la llamada "subzona 15", la red de campos de concentración en el área de Mar del Plata. En ese momento, el subsecretario era Claudio Avruj, quien tuvo varias discusiones con organizaciones de ex combatientes de Malvinas por la inclusión de personas vinculadas a la represión de la última dictadura.

Gómez Centurión es primo segundo de Juan José Gómez Centurión, según reconoció el ex candidato a presidente de NOS ante este diario. También veterano de Malvinas, Gómez Centurión fue desde 2012 titular de la Agencia Gubernamental de Control con Mauricio Macri como jefe de Gobierno. En su presidencia, Macri lo llevó como director de Aduana.



Ex capitán de la Fuerza Aérea, Gonzalo Gómez Centurión continuó cobrando el subsidio, pese a lo que dice la ley porteña, hasta este mes. Es decir: gran parte de los gobiernos de Macri y durante todo el primer mandato de Horacio Rodríguez Larreta. Tras dos años de juicio oral, el 27 de abril fue condenado en plena cuarentena junto a otra decena de militares por delitos de lesa humanidad. A Gonzalo Gómez Centurión lo condenaron a 12 años de prisión y requirieron su detención, porque era el único que permanecía excarcelado.



Los delitos por los que fue condenado por el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata son privación ilegítica de la libertad en su calidad de funcionario público agravada por mediar violencia y amenazas contra Rafael Molina y Alfredo Battaglia, privación ilegítica de la libertad e imposición de tormentos agravada por haber sido cometida en perjuicio de perseguidos políticos contra Eduardo Salerno, Victor Lencina y María Ester Otero. En el juicio se juzgaron delitos sobre 272 víctimas, de las que 133 siguen desaparecidas, 28 fueron asesinadas y 111 sobrevivieron. Además de disponer su detención el tribunal ordenó que se suspenda "el goce de toda jubilación, pensión o retiro que pudiera percibir".

Recién ahí el Gobierno porteño reaccionó y, según informaron a este diario desde el Ministerio de Desarrollo Humano -que administra en la actualidad el registro de veteranos-, se dará de baja el subsidio que cobraba. El último monto era de 49.524 pesos. Lo cobró durante más de una década.

En contraste, en 2017 la ANSES suspendió el cobro de la pensión honorífica para Gonzalo Gómez Centurión, entre otros militares que eran investigados por los crímenes comeditos en el centro clandestino "La Cueva" en Mar del Plata. El Gobierno porteño no atinó a hacer nada parecido hasta después de la condena.



El registro de ex combatientes del Gobierno porteño tiene 1324 personas inscriptas. Ha sido extensa la militancia de distintas organizaciones de veteranos para que se creara el subsidio. Muchas de ellas militaron igualmente para que no se incluyera a personas vinculadas a los crímenes de la última dictadura.



No obstante, además de Gómez Centurión, en la lista de septiembre de 2019 seguía figurando Marcelo Dorigon, un ex capitán del Ejército que fue funcionario durante el Gobierno de Mauricio Macri y que está denunciado por un grupo de ex combatientes por presuntas torturas a 23 soldados en Malvinas. La causa tramita en el juzgado Federal de Río Grande y todavía no se hicieron las indagatorias.