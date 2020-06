River: Montiel, "maduro" para dar el salto a Europa 

El lateral de River Plate, Gonzalo Montiel, está listo para dar el salto al fútbol europeo, según afirmó este lunes su representante. "Creo que es el momento para ir a Europa, Gonzalo está maduro como jugador y se encuentra bien para realizar el salto", dijo Marcelo Carracedo a radio Del Plata, y añadió: "De todos modos, depende de la situación de la pandemia, los mercados y la economía de los clubes".

El empresario abundó: "Hay muchas inquietudes por Gonzalo y muchos clubes interesados en él, aunque no creo que del West Ham llegue una oferta porque no arrancó la Premier League y supongo que su prioridad es quedarse en Primera División, pero quizá el año que viene vuelven a la carga por él".



Carracedo destacó que el crecimiento de Montiel es un hallazgo de Marcelo Gallardo: "El rendimiento de Gonzalo fue mérito del entrenador para que el jugador pueda desempeñarse de esa forma como lateral".



"Creo que las terminaciones de las jugadas era lo que más le costaba o le faltaba mejorar. Pero en el último semestre lo ha hecho muy bien porque es una esponja para incorporar enseñanzas y así me lo han dicho los integrantes del cuerpo técnico", agregó el representante del futbolista.



"Si tuviera que elegir una liga para Montiel, por juego elegiría a una de las tres o cuatro top; no hay ninguna posibilidad de que vaya a una liga secundaria, aunque haya mucho dinero. Gonzalo podría jugar en la Premier League o la Bundesliga sin problemas", analizó el empresario.



Por último, y con relación a la continuidad de Javier Pinola, a quien también representa, Carracedo adelantó: "Javier arregló contrato con River hasta junio de 2021 y la idea es quedarse y terminar su carrera en el club".