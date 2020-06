Hospital Rivadavia: murieron tres de los seis pacientes de la unidad coronaria contagiados

Fallecieron tres de las seis personas que se habían contagiado covid-19 en el Hospital Rivadavia. Los contagios se precipitaron como consecuencia de un diagnóstico tardío: los pacientes, que hasta la semana pasada permanecían aislados en la Unidad Coronaria destinada a quienes no tenían la enfermedad, se infectaron tras confirmarse que uno de ellos sí estaba infectado. Aunque la dirección del Hospital aún no se expidió al respecto, la información fue confirmada a Página/12 por los trabajadores del Hospital y por la filial que la Asociación de Médicos Municipales (AMM) tiene en el Rivadavia. Además, Gastón Salega, enfermero del centro de salud y delegado de ATE, confirmó que hay "16 trabajadores contagiados".

"De los seis pacientes que se contagiaron en la Unidad Coronaria ya fallecieron tres", informó a Página/12 el médico Ricardo Solari, trabajador del Hospital y secretario general de la AMM. Entre los fallecidos se encuentra la joven de 23 años que la semana pasada fue la primera en dar positivo por covid-19 dentro de la Unidad Coronaria preparada para pacientes de terapia intensiva que hasta ese momento no tenían la enfermedad. La mujer, que fue operada de un tumor cerebral y tenía meningitis, fue llevada a la Unidad sin que se la testeara por covid-19. Al presentar síntomas, se le realizó el hisopado y el resultado fue positivo. Toda la Unidad debió ser cerrada y, ahora, se confirmó el fallecimiento de la mitad de los pacientes.

Además de la propagación entre los pacientes, en ese momento fueron confirmados los contagios de seis enfermeras y un médico del sector, según informó Solari, quien agregó que "ahora es importante testear a toda la población hospitalaria, no solo a los profesionales". "Solo así se puede conocer la realidad que enfrentamos", advirtió el médico. Consultado por los testeos que el gobierno porteño anunció para los trabajadores de hospitales de la ciudad, Solari aseguró que al Rivadavia "todavía no llegaron". "El gobierno dijo que primero se va a hacer en las terapias intensivas de las áreas rojas, donde el virus está más presente, y después en el resto. Es entendible, pero la realidad es que hoy por hoy acá no se está testeando a toda la población", señaló.



Hasta el momento, en el Rivadavia solo se realizaron análisis a los profesionales que tuvieron contacto con la Unidad Coronaria y que permanecen aislados. De los más de treinta trabajadores aislados la semana pasada, ya fueron confirmados 16 contagios: "diez enfermeros, cinco médicos y un kinesiólogo", detalló la instrumentadora quirúrgica Liliana Román, trabajadora del Hospital. El número surge de un relevamiento que los trabajadores relevaron por cuenta propia, ya que "no hay información oficial de parte de las autoridades del Hospital", según indicó Román

En los próximos días, cuando comiencen a llegar los resultados de nuevos testeos, es probable que el número de casos confirmados entre los trabajadores aumente. En este sentido, Salega sostuvo que "estas cosas suceden porque las decisiones las toman dos o tres personas y no hay criterios unificados. En todos los Centros de Salud hace falta un comité de crisis que incluya la palabra de los trabajadores".

Informe: Santiago Brunetto