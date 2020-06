Declaró el peón envenenado por el finquero: "me he escapado de morir"

En la primera jornada del juicio oral contra el finquero Hartmut Torsten Theobald, el peón rural que logró salvar su vida tras haber sido envenenado con un pesticida relató que trabajó a las órdenes de la familia del acusado por cerca de treinta años, y que nunca recibió un sueldo.

Dado que el debate es presencial, pero no se permite el ingreso del público ni los periodistas, por las restricciones motivadas en la pandemia, lo que se sabe de la primera jornada es lo que difundió el Poder Judicial. Según ese parte de prensa, Soraire, de 70 años, contó que en la finca El Salto, ubicada en el paraje Palomitas del departamento Güemes, en el sur de la provincia, se ocupaba de regar el alfa y que "nunca le pagaron por eso". En la finca le daban un lugar para dormir, en realidad un choza de chapas y palos, y su patrón le llevaba dos kilos de carne todos los lunes.

En la finca también trabajaba Ramón Ignacio Casas, de 56 años, quien murió envenenado en octubre de 2018, en la misma época en que Soraire fue intoxicado. Soraire aclaró que ni él ni Casas manipulaban pesticidas o herbicidas, y que esta tarea únicamente la realizaba Theobald.

“Yo me he escapado de morir. Hartmut me ha metido veneno en la carne. Tiene que haber sido él porque era el único que estaba. Me había llevado carne de vaca y chorizos. Yo me doy cuenta apenas como la carne, porque empecé con mareos, diarrea y vómitos. Ese día cociné una sopa y tenía gusto raro. Tomando leche me he salvado. Si no me iba a morir”, aseguró ante el tribunal integrado por el juez Francisco Mascarello y las juezas Paola Marocco y María Livia Carabajal, de la Sala VII del Tribunal de Juicio de la ciudad de Salta.

Hartmut Torsten Theobald, un agricultor, como se definió él mismo en la primera audiencia, en la que adelantó que declarará más adelante, está siendo juzgado por los delitos de homicidio calificado por el uso de veneno u otro elemento insidioso en perjuicio de Casas y por tentativa de homicidio calificado por el uso de veneno u otro elemento insidioso en perjuicio de Soraire.

Soraire contó que también murieron seis de sus perros que comieron la carne entregada por Theobald. Y hasta algunos zorros que consumieron los restos. El trabajador rural dijo que se dio cuenta de que tenía veneno porque a los animales les salió sangre de la boca. Por eso puso sobre el techo del rancho los restos de chorizo que le había llevado el finquero. Estos restos fueron secuestrados por la Policía y se comprobó que contenían pesticida.

Relató que como se sentía muy mal fue a la casa del finquero a reclamarle por la carne envenenada, pero Theobald negó la acusación. “Le dije que me lleve ya al hospital de Güemes. Lo hizo, pero me dejó a dos cuadras”, contó Soraire. Dijo que allí lo revisaron, le preguntaron qué síntomas tenía y qué había consumido. Luego le colocaron una inyección y escuchó decir a una médica que le habían dado veneno.

"Le apuntaba con un rifle"

Además de Soraire, ayer dieron su testimonio la viuda de Casas, Ramona Susana Ávila, un hermano suyo y dos de sus hijos.



Ávila sostuvo que la relación entre su marido y el finquero no era buena. “Una vez que lo llamamos por teléfono nos contó que le habían robado una libretita donde él registraba los días que llevaba trabajados y la contabilidad de la hacienda que él atendía. Solo eso le robaron, y su patrón era el único que tenía llave de su pieza. Ahí empezaron los conflictos.