El Frente de Todos repudió las agresiones misóginas contra Ofelia Fernández

El bloque del Frente de Todos de la Legislatura porteña salió a repudiar "enfáticamente los mensajes y amenazas intimidatorias efectuadas" contra la legisladora Ofelia Fernández. La integrante más joven del legislativo acumuló agresiones a través de Twitter y el bloque la respaldó en las últimas horas con un comunicado .

"La reproducción de discursos misóginos por cualquier medio, que incitan a la violencia física y sexual contra las mujeres, en un contexto en el que se produce un femicidio cada 29 horas en nuestro país, no debe pasar desapercibida", señala el comunicado. Los ediles del Frente de Todos añaden que "las agresiones y violencia verbal que sistemáticamente apuntan contra Ofelia en las redes sociales dan cuenta de una actitud cobarde y resentida por parte de oscuros personajes, que reaccionan ante el proceso de transformación cultural que atraviesa nuestra sociedad gracias al impulso del movimiento feminista, y que pretenden disciplinar".

También señalan: "La obsesión depositada en nuestra compañera, representativa del odio de ciertos sectores hacia la participación política de las mujeres y la juventud, no hace más que demostrar su grandeza, valentía y compromiso con la igualdad de género y la justicia social". Y cierran con la consigna de que "en esta Argentina que estamos reconstruyendo NO hay lugar para la violencia machista y patriarcal.#EsViolenciaPolítica".



Ayer, Fernández compartió en Twitter varias de las agresiones que recibe en la red social. "Solo un asomo por una situación que vivo de forma permanente. Anímense a discutir un argumento si son tan piolas", expresó en un tuiteo. "Para ser tan pendenja y tan inútil me dedican mucho tiempo, me quieren asustar porque tienen miedo ustedes cagones. Cancheros en anónimo", agregó, al tiempo que agradeció el apoyo recibido y que lo sufrido es "el precio que nosotras pagamos por ocupar espacios no puede seguir siendo tan alto".

El nombre de la legisladora se convirtió en tendencia en Twitter luego que divulgara los mensajes ofensivos. En la red se sumaron expresiones de apoyo y solidaridad. Algunas son estas: