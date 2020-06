Espionaje ilegal: CFK va a los tribunales de Lomas de Zamora

Fuentes cercanas a Cristina Fernández de Kirchner adelantaron que la ex mandataria concurriría este mismo lunes al juzgado federal de Lomas de Zamora, convocada por el juez Federico Villena. El magistrado le mostrará a la vicepresidenta las pruebas del espionaje ilegal y verificará si las imágenes y diálogos son auténticos. También está citado para esta semana el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, pero sus allegados no confirmaron cuando concurrirá. Se supone que irá el lunes o martes. En ambos casos, la citación no tiene horario. El juez permite que concurren en cualquier momento del horario habitual de tribunales. Otro de los espiados, el obispo Jorge Lugones, titular de la Pastoral Social y de estrecho vínculo con el Papa Francisco, estará en el juzgado de Lomas el miércoles, mientras que el ex intendente de La Plata, Pablo Bruera, confirmó que concurrirá el jueves.



Como se sabe, Villena le exhibirá el material a todas las víctimas del espionaje y luego cada uno decidirá si quiere ser querellante en el expediente. En ese caso, tendrán que presentar un abogado que los represente. En paralelo, hay una investigación abierta por la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Servicios de Inteligencia, que preside Leopoldo Moreau.

Hasta el momento, el juez mantuvo el mayor de los secretos sobre lo encontrado: se ha filtrado poco y nada. Pero la presencia de los damnificados y la confirmación de la autenticidad le dará volumen al expediente, frente a una ofensiva para que la causa pase a Comodoro Py.

El viernes se presentaron dos de los imputados, Facundo Melo y Leandro Araque, diciendo que los amenazaron. Su jugada fue llevar la denuncia a Comodoro Py, no a Lomas, con la esperanza de que un juez reclame el expediente y termine en el pantano del edificio de Retiro. Ya el fiscal Guillermo Marijuan apeló la decisión del juez Sebastián Ramos de enviar a Lomas la causa original por la bomba a José Luis Vila (ver nota central), por lo cual la Cámara Federal porteña deberá decidir dónde se tramita el expediente del espionaje ilegal macrista.