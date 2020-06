“Solo pedí una ambulancia y me dieron una golpiza”

El periodista de la radio FM Santiago del municipio de Islas de Cañas del departamento Iruya, Eulogio Aramayo, sufrió una golpiza tras realizar un informe para otra emisora del departamento Orán en el que pidió que el gobierno provincial provea una segunda ambulancia a su pueblo para asistir a los distintos parajes de esa zona por las grandes distancias que existen entre ellos.

Sin embargo, fue agredido por el chofer de la única ambulancia que funciona en el lugar. Aramayo realizó la denuncia en el destacamento policial de Isla de Cañas y fue asistido en el Centro de Salud local, donde le dieron calmantes y lo vendaron. Hoy se encuentra con temor a nuevas acciones dado que la Policía solo notificó al agresor.

“Queremos pedirle a la gente del gobierno, al gobernador Gustavo Saénz, a la ministra de Salud (Josefina Medrano), a las autoridades competentes que miren también para el interior profundo, para los pueblos originarios”, dice un fragmento del informe que Aramayo dio el miércoles cerca de las 8.30 a Radio Güemes, de Orán.

Allí, explicó que en la actualidad Isla de Cañas tiene una ambulancia que hace dos meses está estacionada en el predio de la Municipalidad porque “no da más”. “Y la que está funcionando está atada con alambre”.

Aramayo manifestó a Salta/12 que realizó el informe a la radio de Orán para “pedir que agilicen el tema de una segunda ambulancia”. “Son muchos pueblos que tienen que recorrer las ambulancias y los caminos son feos”, explicó.

Después de hacer este informe, Aramayo realizó su programa habitual en FM Santiago, de 11 a 13, y al finalizar se movilizó en moto seis cuadras a la casa de su hijo. Sin embargo, en las calles 20 de Junio y Alberto Ayarde fue detenido por Ernesto Canchi, el chofer de la ambulancia que sí funciona, quien le propinó una golpiza que llevó a Aramayo a ser asistido en el Centro de Salud “Miguel Ragone”. Canchi es el hermano de la anterior intendenta, Ángela Canchi, y es cuñado del diputado Roberto Poclava.

Aramayo dijo que varios testigos le dijeron que Canchi “andaba esperando para atacarme”. “Yo iba en moto por la calle 20 de Junio y el señor me cruza y me habla. Me detengo porque nunca demostró signos de que iba a atacarme”, relató.



En ese momento, Canchi lo agarró del cuello y lo arrojó al piso donde le dio patadas en todo el cuerpo. “Tenía la moto sobre la pierna izquierda y el aprovechó en propinarme golpes de punta de pie y golpes de puño” mientras le cuestionaba que hablara de la falta de ambulancias. Al ser consultado por los motivos que cree llevaron a Canchi a agredirlo, el periodista solo reiteró que “es porque yo hablé de la ambulancia, nada más. Eso es lo que él dijo”. En ese sentido, aclaró que nunca antes tuvo problemas con el chofer y que por eso el ataque lo sorprendió.

El periodista dijo que Canchi también lo amenazó: "Me dijo que me iba a hacer desaparecer si hablaba. Me dijo que no hable por ningún medio. Sólo pedí una ambulancia y me dieron una golpiza”. Aramayo realizó la denuncia pasadas las 15.30 en el destacamento policial de Isla de Cañas, y está interviniendo la Fiscalía Penal 3 de Orán.

“La Policía me tomó la denuncia, pero el agresor no está detenido, solo le fueron a notificar”, dijo. Ante ello, el periodista expresó tener miedo porque “le puede pasar algo a mi familia" y dijo que no puede trabajar "tranquilo porque ellos tienen familiares políticos y ese es el temor de que puedan tapar todo, tengo miedo de que me pueda pasar algo peor”.

En el Centro de Salud el médico Ramón Rojo constató que Aramayo tiene lesiones en la cabeza, las costillas, las piernas y el talón. “Me aplicaron calmantes y me vendaron la costilla izquierda porque ahí tengo fracturas y golpes”, explicó.

Por el momento, el periodista está realizando el programa “a medias”. “Los vecinos me llamaron en solidaridad y hay mucha gente que me está apoyando y que me pide que hagamos todo lo que se tenga que hacer", contó.

El intendente Jorge Canchi, quien no tiene parentesco con el chofer, llamó al periodista expresando su solidaridad. “Es triste para mí y me siento dolido. Quisiera que las autoridades tomen cartas en el asunto y que todos los colegas no permitan estas agresiones cuando solo hacemos de comunicadores”, finalizó Aramayo.