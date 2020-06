”Tenemos el compromiso de esclarecer lo sucedido”, aseveró Carolina Cudós, directora de Epidemiología de la provincia, respecto al caso de Hilda Grau, la vecina de Roldán que fue diagnosticada como presunta portadora de coronavirus, nunca logró ser atendida y falleció de Fiebre Hemorrágica Argentina (FHA). “Es terrible y lamento lo que pasó. A la familia yo le creo, pero ahora lo que debemos hacer es reconstruir todo lo sucedido porque seguro que esto va a pasar a mayores”, enfatizó Cudós.

El caso de Hilda Grau, que este diario dio a conocer en la pasada edición del sábado, logró la atención de las autoridades provinciales del área de Salud. Al frente de la investigación está Carolina Cudós, la cual convocó para hoy a una reunión con todos los actores que intervinieron en el caso. “Pedí un informe escrito, desde el jueves estoy con este caso, que ya lo seguíamos de antes, cuando no estaba aún el diagnóstico definitivo”, asume Cudós en diálogo con Rosario/12.

–¿Por qué Hilda pasó seis días sin lograr que la atienda un médico?

–Yo tampoco lo sé. Nosotros nos enteramos hace una semana. Ustedes pudieron hablar con el marido pero nosotros esperamos para hablar con los familiares hasta tener un diagnóstico y que puedan cumplir el duelo. Lo habla el médico tratante. Yo sé que esa persona consultó en varias oportunidades.

–A la familia todavía no le dijeron de qué murió Hilda pero además nunca pudieron hablar con nadie en el Hospital de Granadero Baigorria, donde fue maltratado el marido.

–Eso lo tienen que hablar con el director del Baigorria. El hecho de que yo sea la directora de Epidemiología no quiere decir que estoy en el proceso de atención de la salud. Pero siempre voy a revisar los procesos de atención. Voy a ver qué pasó. Por lo que me dijeron las autoridades de Roldán la persona había consultado en varias oportunidades tanto en lugares públicos como privados y si eso pasó, la verdad es lamentable y terrible. Como tenía fiebre la gente pensaba en coronavirus y la mandaban a la casa.

–El hisopado por coronavirus se lo hicieron seis días después del primer llamado. ¿Está bien ese proceder?

–El (por José, marido de Hilda) tiene dos llamados al 0800, en el primero no se le va hacer el hisopado porque no tenía criterio de coronavirus. De hecho no fue coronavirus. Se le dice que tiene que consultar a un médico.

–Le dicen que no puede salir de la casa y nadie la atiende.

–Tengo que ver qué pasó y por qué no la atendieron. Yo tengo que hablar con la gente, hasta que eso no lo haga no puedo decir nada. Primero hay que averiguar, hay secretarios y subsecretarios que tienen que ver qué paso con ese proceso de atención, porqué los médicos no la atendieron. Debemos ver todos los registros en los lugares que estuvo para determinar si fue atendida o no fue atendida. Nosotros estamos en zona endémica de FHA y todos los años tenemos el problema de que los médicos siguen sin pensar en FHA.

–¿El protocolo de Covid-19 puede justificar esta falta de atención a Hilda?

–No, por supuesto que no. Es más, si un paciente se acerca a un centro de salud debe recibir atención. Y si fuera coronavirus se le debe colocar un barbijo y dentro del mismo centro de atención se tiene que ver cómo derivar al paciente y no dejarlo ir a la casa. Si pasó eso, porque todavía no lo sé, estuvo completamente mal. Lamentablemente pasa siempre con FHA pero ahora más con el coronavirus porque la gente tiene pánico. Estamos todos bastante enfermos mentalmente por esto. Si te viene un paciente con sospecha de coronavirus se le tiene que poner barbijo y derivar en caso que no tengan capacidad para atenderlo. El jueves me enteré del caso, pero ya estábamos detrás de este paciente desde la semana previa para intentar llegar al diagnóstico, cuando después nos enteramos del fallecimiento. El viernes me entero por la Secretaría de Salud de Roldán de que había visitado varios centros y que no había sido atendida porque habían pensado en coronavirus. Tampoco se sabía bien dónde vivía, porque la secretaria de Roldán me dice que vive ahí y en Rosario me dicen que vivía en Rosario. Las acciones de bloqueo se deben hacer tanto en Roldán como en Rosario pero la realidad es que la gente no se quiere vacunar.

–No se hace campaña de concientización. En Roldán el caso se esconde, la información la dio a conocer la vecinal, la cual llevó una carta a la Municipalidad pidiendo que se informe al ciudadano de lo sucedido y de la relevancia de la vacunación y no se la tomaron por mesa de entrada. El tema se niega, como a Hilda le negaban su atención.

–Si es así es terrible. Por eso mañana vamos hacer una reunión por videoconferencia porque tenemos además muchas quejas con el 0800. Acá la mayor gravedad es que si fue a los lugares de atención, y le creo, y que ante fiebre le dijeron que llame al 0800, cuando en realidad no hay circulación de coronavirus en la provincia, por lo cual no debieron pensar en primer lugar en coronavirus. Es más ella no tenía los síntomas de coronavirus. Hubo error en la atención pero eso lo vamos a determinar. Yo pedí informe escrito para que se revise toda su atención, porque esto seguramente va a pasar a mayores y para eso nosotros tenemos que estar seguros de los pasos que se dieron.

–¿Hay compromiso de la provincia para que esto se esclarezca y se pueda reparar en algo a la familia?

–Seguro, de mi parte ya estoy desde el viernes trabajando en el tema. No es la primera vez que un paciente consulta en varias oportunidades y los médicos no piensan en FHA y luego el paciente fallece. Nosotros estamos en forma endémica y trabajamos para capacitar a los médicos. Nosotros el compromiso lo tenemos, y ahora lo importante es esclarecer lo sucedido.