Teresa García: "Hay que ser muy cuidadosos porque ningún municipio está libre de la aparición de covid"

"Hay que ser muy cuidadoso porque ningún municipio está libre de la aparición del Covid-19 y no se pueden tomar decisiones arbitrarias, hay un control muy estricto para decidir qué actividades se habilitan y cuáles no, para lograr un mejor control de la circulación del virus”, aseguró la ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, criticando las declaraciones de algunos intendentes opositores acerca de no acatar las decisiones sobre la flexibilización de la cuarentena que centraliza el gobierno provincial. "Los llamé personalmente y les expliqué que la provincia hace un enorme esfuerzo para tener una política integrada”, destacó García y agregó que les solicitó ser "muy cuidadosos" porque "ningún municipio está libre de la aparición" del virus.