Sergio Moro ahora intentará hablar sobre corrupción en la Universidad del Litoral

Sergio Moro, el ex ministro de Justicia de Jair Bolsonaro, intentará dar una conferencia en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, el próximo miércoles a las 10 por la plataforma Zoom, luego de que la facultad de Derecho de la UBA cancelara la presentación que iba llevar a cabo en esa institución en la misma fecha. La Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Litoral exigió al decano radical de la facultad, Javier Aga, que retire el aval institucional a la conferencia y agregaron que "hay que defender nuestras facultades de los intentos de subsumirlas a fines sectoriales e ideales no democráticos". Quienes repudieron su presencia en la UBA habían recordado que "Sergio Moro fue artífice y ejecutor de la persecución judicial contra el ex presidente Luiz Inacio 'Lula' Da Silva a través de la cual se lo imposibilitó presentarse a elecciones", en el marco de la investigación del Lava Jato.

La nueva convocatoria fue organizada por el director del diario Perfil, Jorge Fontevecchia, en el marco de la escuela de comunicación "Perfil Educación" y cuenta con el aval de rectores y decanos de distintas universidades privadas como la Universidad Católica de Córdoba, la Universidad Blas Pascal, la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, la Universidad de Belgrano y la Universidad del Salvador. El título de la charla será "Combate contra la corrupción, democracia y estado de derecho". Según adelantan desde Perfil "el acto académico también contará con la participación a título personal del rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Hugo Juri; el rector de la Universidad Católica Argentina (UCA), Miguel Schiavone; el rector de la Universidad CAECE, Alberto Allemand; la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de UADE, Silvia Toscano; y la directora del Centro de Estudios Anticorrupción de la Universidad de San Andrés, Érica Pedruzzi".

Desde la comisión directiva de la Asociación de Docentes de la Universidad del Litoral explican en un comunicado que "según Fontevecchia, autodeclarado principal animador de la actividad, fue el propio Aga quien propuso 'trasladar la invitación a Moro y que esa Facultad de Derecho sustituyera a la de Buenos Aires'". Luego, los docentes agregan que "el decano Aga comprometió así el buen nombre de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y de la Universidad Nacional del Litoral que se cimenta en la larga lucha de la comunidad universitaria en la defensa de los ideales democráticos y de los derechos humanos y en el compromiso de producir conocimiento que nos permita resolver los grandes problemas que enfrentamos como sociedad".

El comunicado, que también lleva los sellos de la CTA y de La Conadu Histórica, agrega que "los temas sobre los que Moro pretende disertar en un marco universitario son claramente relevantes no sólo para la comunidad universitaria sino también para nuestro pueblo". Es por esa relevancia que explican que rechazan la presencia de Moro y consideran que no es apto que sea conferencista con el aval de la Universidad. "Como se sabe después de las documentadas investigaciones él mismo utilizó la figura del 'combate a la corrupción' como una mera treta para perseguir y encarcelar a líderes políticos y fue parte como ministro de justicia de un gobierno que desprecia los valores democráticos y el Estado de Derecho", afirman en el escrito.

Por último, la asociación de docentes destaca que "la universidad argentina y la universidad del Litoral deben sentar posición sobre estos temas de enorme implicancia social pero no de manera facciosa; debe hacerlo de modo que la sociedad toda pueda emprender un proceso de deliberación pública en torno de ellos y articular los proyectos políticos que encarnen esos ideales". "Si nuestra facultad y nuestra universidad dan marco para que Sergio Moro diserte sobre estos temas y sobre aquellos que hacen a la búsqueda de una justicia republicana esa acción mellará el capital simbólico que tanto costó construir", conculyen.