Alberto Fernández sobre Vicentin: "No estamos expropiando una empresa próspera, estamos expropiando una empresa en quiebra"

Alberto Fernández definió como una “situación estratégica” la intervención del Estado sobre la cerealera Vicentin y el proyecto de expropiación que el Ejecutivo enviará al Parlamento, ambos pasos anunciados ayer durante una conferencia de prensa. "No estamos expropiando una empresa próspera, estamos expropiando una empresa en quiebra. Si estuviera funcionando normalmente, no hubiéramos pensado nada de esto por eso me gusta hablar del rescate de Vicentin”, dijo el primer mandatario.

"No soy de los que cree que el Estado deba hacerse cargo de todo, creo que hay situaciones estratégicas que el Estado no puede mirar desde la platea. Ésta es una situación estratégica", puntualizó en una entrevista radial en la que explicó que desde comienzos de año, en su gestión ven que la compañía generaba “un problema creciente en Santa Fe, que empezó siendo financiero y afectaba a 2 mil productores”, que “tenía una serie de tomas de créditos con bancos públicos” y que “no se estaba atendiendo adecuadamente”.



Una decisión excepcional

Fernández admitió que en el Gobierno sospechaban que la situación “iba a terminar resolviéndose con una compra a bajo precio de parte de alguna transnacional, "algo que no nos gustaba”. Reforzó lo comunicado ayer durante la conferencia de prensa, en la que informó que el análisis de la situación para tomar la decisión de intervenir la cerealera, endeudada y en concurso de acreedores, lo realizó junto al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el gobernador santafesino, Omar Perotti, y la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti, quien “trabajaba sobre una idea para la empresa” y “tenía todo estudiado para pedir su expropiación”, sostuvo en una entrevista con Radio con Vos.

"La excepcionalidad de esta decisión es absoluta", remarcó el jefe de Estado, que además puntualizó que la resolución de intervenir la cerealera implica "un enorme esfuerzo del tesoro nacional" motivado por las características de la compañía, que tiene aproximadamente el 13 por ciento del mercado y emplea a más de dos mil personas. “Estamos hablando del mercado cerealero, de un sector que genera divisas, del mercado alimenticio, que es un problema muy serio y después de la pandemia será más serio aún. Y hablamos de un operador que no solo opera con cereales sino también con carnes. Son todas cuestiones estratégicas que nos pueden permitir ser soberanos como país en la generación de alimentos”, resaltó.

Las críticas

“No hacemos esto para salvar accionistas, hacemos esto para salvar una empresa", aseguró en relación a uno de los ángulos por los que ingresaron críticas en el frente oficialista tras la conferencia que ofreció ayer junto a Kulfas y a Fernández Sagasti para informar el movimiento. Luego, fue consultado sobre la decisión de expropiar la empresa. En ese sentido, negó que en su gobierno “no” existe la idea de “andar expropiando empresas". “Prefiero llamarlo Ley de Rescate Vicentin”, opinó sobre el proyecto que según anunció ayer enviará al Congreso en breve. “No estamos expropiando una empresa próspera, estamos expropiando una empresa en quiebra. Si estuviera funcionando normalmente, no hubiéramos pensado nada de esto por eso me gusta hablar del rescate de Vicentin”, amplió.

Fernández insistió en la actitud del Estado que dirige de “hacerse cargo”. Diferenció la intervención y futura expropiación de Vicentín del “auxilio financiero” otorgado durante el gobierno de Cambiemos a Sancor o Cresta Roja, mientras que lo comparó con YPF, “un caso que ha dado buenos resultados”. “No soy de los que cree que el Estado debe hacerse cargo de todos. Soy de los que cree que hay situaciones estratégicas que el Estado no puede mirar desde la platea”, insistió.

"El Estado toma las riendas con una lógica que no es la de que expropia y pone un político al frente, sino una empresa gerenciada como fue con YPF, con el rigor de una empresa de mercado", subrayó. ASí, le respondió a “los trolls de siempre” que en redes sociales lo criticaron con memes en los que “era Mao, coreano o Fidel Castro”. “La verdad es que el remedio que encontramos tiene que ver con medidas que usan los estados más capitalistas del mundo. En Alemania el Estado participa del rescate de Lufthansa”, completó.

El Presidente tomó las críticas que lo comparaban con líderes comunistas y despejó dudas en cuanto al rol que la cerealera tomará bajo la intervención pública. “Debemos entender lo estratégico de todo esto, pero también tenemos que entender que estamos hablando de un mercado muy competitivo, y debemos garantizar que funcione con la lógica de una empresa privada, teniendo en cuenta lo estratégico de la empresa en formación de divisas, exportación de cereales y soberanía alimentaria”, explicó y remarcó: “Soy un hombre que cree en un capitalismo más justo, pero que cree en el capitalismo. No me da vergüenza decirlo”.

Entonces, criticó el comportamiento de los accionistas de Vicentin y el tratamiento que recibieron de parte del Ejecutivo dirigido por Mauricio Macri durante los últimos años en los que “hubo un festival de préstamos para la empresa y lo único que la empresa dejó fue un desbande económico”. En ese sentido informó que los 60 días de intervención servirán para “ver exactamente en qué situación está” Vicentin, ya que “se ha dislocado financieramente mucho. Acá se tomaron decisiones con el propósito de limpiar. Algunos lo llamarían vaciamiento”, definió.

Por último, informó que refinarán el proyecto de expropiación durante el tiempo que dure ese análisis, al igual que la diagramación de un plan que apunte a “poner en marcha la empresa financieramente”, algo que “necesita mil millones de dólares de inversión, pero no los necesita de un día para otro”. “Todos los activos del grupo van a formar un fideicomiso. La administración de ese fideicomiso la hará YPF o el Banco Nación, pero el gerenciamiento lo va a tomar YPF Agro. Será el Estado el que tomará la decisión del aporte y concretarlo”, concluyó.

La negociación de la deuda

El presidente fue consultado sobre las negociaciones por la deuda externa que encabeza el ministro Martín Guzmán. "Yo lo que necesito es que Argentina tenga una deuda que sea sustentable para que el que me siga pueda cumplirla", insistió. Las últimas informaciones respecto al tema indicaron que Guzmán y su equipo, bajo supervisión del Presidente, trabajaban en un ajuste de la oferta argentina para lograr que la mayor cantidad de acreedores la acepten.

El rol de Cristina Fernández

Fernández aseguró nuevamente que es él quien toma las decisiones en lugar de las versiones de la oposición que continúan ubicándolo en el lugar de “títere” de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. "Sería muy injusto con Cristina si dijera que me impone decisiones. Tenemos muchas miradas en común y otras divergentes", puntualizó y desafió a quienes lo despojan del poder de decisión de Presidencia: "Si algo sale mal, échenme la culpa a mí, pero no a Cristina".

En tanto, opinó que Fernández de Kirchner “no ha sido una presidenta más” y que “hay una voluntad de demonizarla y perjudicar al gobierno mostrando a Cristina como un demonio que no es", conjeturó.