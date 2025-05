Los anuncios económicos del Gobierno nacional, bajo el lema “tus dólares, tu decisión”, desarman controles fiscales para la recaudación de impuestos, incentivan la evasión, desfinancian al Estado, aumentan la discrecionalidad y -en el límite- estimulan la circulación de dinero ilícito, advierten expertos en la materia.

“La gestión actual se acaba de auto adjudicar una herramienta que le permite decidir a quién perseguir para que pague, pero sobre todo a quién permitirle que evada. Porque las capacidades de fiscalización y las obligaciones de los contribuyentes no cambiaron, lo que se modificó fue la discrecionalidad de los funcionarios políticos porque ya no vamos a contar con un cruce de automatización de datos donde el algoritmo no discrimina si alguien no cumple”, explicaron a Página 12 fuentes gremiales de ARCA.

Según los trabajadores, existen matrices de riesgo informatizadas donde se cruzan los datos que alimentan bases de las que surgen los casos donde los inspectores tienen que poner el alerta. “El algoritmo ahí no tiene preferencias, pero con los cambios en el régimen los políticos van a poder elegir a quien privilegiar y a quién castigar”, aseguraron.

El trabajo de fiscalización, de esta manera, se complejiza porque es ARCA quien debe buscar cada caso y no el sistema programado para cotejar la información que llega de bancos, escribanos, consorcios, contribuyentes.

“Lo peligroso es que están dinamitando la cultura tributaria argentina, quitando al organismo la posibilidad de cruzar datos y favoreciendo el delito de evasión solo porque necesitan juntar dólares”, opinó el ex presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, ante este diario.

La eliminación de algunos regímenes de información, la adecuación de los topes que se informan y los cambios en la declaración jurada de Ganancias -porque el organismo no revisará la variación patrimonial- no implican cambios en materia de prevención de lavado de activos, atados a leyes nacionales e internacionales.

¿Evadir es lo correcto?

“El problema no son tanto las modificaciones tributarias sino la instalación de un discurso que plantea: evadir impuestos es lo correcto. Lo cierto es que no lo es, y de hecho si hubiera más cumplidores no deberíamos estar teniendo que transitar por todo esto. Del mismo modo resulta importante comprender que esos dólares del colchón muchas veces sí provienen de actividades ilícitas, aunque el ahorrista informal no lo sepa, por ende recurrir a esos canales no es la salida ya que fomenta conductas ilegales”, afirmó a PáginaI12 Maria Eugenia Marano, abogada especialista en criminalidad económica e integrante de Futuros Mejores.

Este jueves, en referencia a las medidas, el presidente Javier Milei elogió la evasión y trató de cobardes a quienes no esquivaron los controles. Aseguró: "El que pudo zafar (de los impuestos), genial", mientras a los contribuyentes los provocó con un "quizás no tuvieron el talento o las agallas para salir del sistema".

Para estos anuncios, el titular del Ejecutivo “elige el momento en el que el pueblo está declarando los impuestos ¿cómo van a recaudar así?. Me llamaban los clientes consultando qué hacer. Son héroes si no pagan, ¿cómo deberían sentirse si pagan? Esto no tiene ninguna lógica, dicen que buscan el superávit fiscal y con estas decisiones lo que van a generar es un enorme desequilibrio fiscal”, sostuvo a PáginaI12 Ricardo H. Koss, contador público y miembro del Plan Fénix.

Luego de los dos blanqueos que realizó el Gobierno, “ahora entiende que las víctimas de la presión tributaria necesitan formalizar los dólares del colchón pero esto no es lo mismo porque un blanqueo es una amnistía fiscal. Lo que hace ahora es un relajamiento de los controles de ARCA para que quienes no tienen activos declarados los puedan legitimar sin ser perseguidos, de acuerdo a la óptica oficial”, analizó en PáginaI12 Alejandro Gaggero, del Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE).

Los beneficios de corto plazo de las medidas traerán graves problemas en el mediano y largo plazo, estimaron todas las fuentes consultadas por este diario.

“Contribuye a deteriorar la cultura fiscal y desincentiva el cumplimiento”, agregó Gaggero. “Son lo peor del populismo que por tener un resultado inmediato para compensar la recesión antes de las elecciones de octubre fomentan el desahorro y la evasión, cuestiones que luego llevará mucho tiempo retrotraer”, dijo Vanoli. Por su parte, Koss consideró que “sin un buen plan de fiscalización el Estado no recauda”.

Guarida fiscal

Desde el gremio evaluaron que con el tope de 50 mil dólares el radar del fisco se “levanta muchísimo y queda afuera gran cantidad de operaciones, aumentando los grados de informalidad de la economía” y detallaron que actualmente los datos son preocupantes: en IVA la evasión se estima en 34 por ciento y en Ganancias supera el 50 por ciento.

“Si seguimos fomentando ciertas conductas es muy probable que sigamos el camino a ser una futura guarida fiscal. Los riesgos son grandes en función de los compromisos asumidos ante organismos internacionales como el GAFI y la OCDE. Anulando o limitando la posibilidad de hacer inteligencia fiscal”, remarcó Marano.

Sin bien, en principio, algunas de las iniciativas podrían favorecer a los contribuyentes, por la menor presión burocrática, la caída de la recaudación tiene un impacto directo en la comunidad. “Dinero que se evade, elude, lava o fuga es dinero que pierde el Estado para invertir en crecimiento económico, innovación, salud, educación, salud”, enumeró la abogada especialista en criminalidad económica.

El esquema que plantea la Libertad Avanza va al revés del mundo. “Los países fomentan mecanismos sobre la trazabilidad del dinero, fomentan las operaciones electrónicas para seguir la ruta del dinero, estimulan la recaudación. Incluso en Argentina, por ejemplo, durante la última dictadura era con un tanquecito como ícono o en la gestión neoliberal de Carlos Menem siempre se estimuló el pago de los tributos y no al revés”, recordó Vanoli y sintetizó: “La creación del Estado surgió a partir de la recaudación y para administrar esos recursos”.

Puertas abiertas

El aumento de umbrales para declarar y la disminución de la fiscalización tienen “una repercusión y un contenido simbólico muy fuerte porque quieren mostrar que el Estado se está corriendo de la actividad, pero a hoy no es más que eso. Lo que no deja de sorprender es la inmediatez de la toma de decisiones, sin planificación y de forma inconsulta con los actores sociales”, afirmó a PáginaI12 María Julia Eliosoff, economista y miembro de ETFE.

Sobre la posible circulación de dinero ilícito, fuentes sindicales de ARCA concluyeron “en algún lado hay un sueño del oficialismo respecto de convertir al país en paraíso fiscal pero eso no hace más que mostrar el desconocimiento general que tiene el Gobierno sobre la economía argentina, la legislación y los límites culturales que hacen imposible esa posibilidad”.

Para Marano, "en ningún país se legitima propiamente la circulación de plata del delito, solo que reducir o anular controles en cierta manera les abre las puertas. Los que tienen normas muy laxas y controles casi nulos, conocidos como guaridas fiscales o territorios offshore, son tentadores a los ojos de las organizaciones criminales. Ahí entran a jugar las obligaciones que tienen los escribanos, los registros automotores y otros sujetos obligados ante la Unidad de información Financiera. Ninguna de las medidas anunciadas hasta ahora habla de modificar esas obligaciones".