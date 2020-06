Robert de Niro: "Trump es como un pariente loco"

Robert De Niro ridiculizó la respuesta de Donald Trump a la pandemia del coronavirus, comparando al presidente de los Estados Unidos con “un pariente loco”. En una entrevista realizada por Jimmy Fallon para The Tonight Show, el veterano actor señaló: “Todo esto podría haberse evitado si Trump hubiese escuchado a la comunidad inteligente. Se la pasaron diciéndole que algo estaba viniendo. Lo que me asusta es que la gente tenía miedo de decirle la verdad. Si le decís la verdad y él se enfurece con vos y te deja ir, ¿entonces qué? Es loco. Es como decírselo a un pariente loco. Evitás discutir con los parientes locos porque se volverán más locos. ¡Pero están conduciendo el país!” El actor no se quedó allí. “No hay opción”, señaló. “Tu lealtad es hacia el país, no a él. Esa es la insania de todo esto. El caos que se desató desde que empezó hasta ahora”.

El protagonista de Taxi Driver y El Irlandés es un notorio crítico del presidente republicano. En una entrevista del año pasado lo insultó abiertamente en una entrevista, insistó en que ni siquiera lo interpretaría en una película y que “podría empezar una guerra solo para asegurarse un nuevo período” en la Casa Blanca.

En Estados Unidos ya se produjeron 100 mil muertes por la covid-19, y el total de casos superó los 2 millones. En The Tonight Show, De Niro dijo que la situación es “inimaginable” y la calificó de “ciencia ficción surrealista”: “Está más allá del absurdo, un teatro del absurdo que debe parar”.