Berni se queja en la tele, en Nación bajan el tono

"No tengo ningún apoyo del Ministerio de Seguridad de la Nación. Estoy resignado. La tenemos que pelear solos". Las frases, lanzadas por el ministro bonaerense Sergio Berni el jueves por la noche en un programa de televisión, sorprendió a propios y ajenos. Fue justo después de su aparición pública con un despliegue que es marca, aunque no deja de sorprender: llegó en moto a la villa 2 de abril de La Matanza, tras un tiroteo que dejó un herido, medió con los vecinos para que levantaran un corte en la Ricchieri, evaluó que "anoche, esto parecía Sinaloa". Antes, comandó personalmente un operativo en Zárate, exhibiendo fusil en mano. Otro hecho, evalúan fuentes cercanas, motivó el arranque de Berni: por la tarde la ministra Sabina Frederic había estado en Moreno, reunida con la intendenta Mariel Fernández para coordinar, sin la presencia de Berni, un operativo de seguridad que incluyó el despliegue de un helicóptero.





Berni, armado.

"No importa que seamos todos del mismo partido. El Gobierno no asiste a una provincia que está en una crisis de seguridad profunda y que no tiene material humano y tecnológico para afrontarla”, completó su evaluación televisiva el ministro bonaerense. En la Gobernación no desmienten el planteo. Lo enmarcan más bien en una contienda histórica, continuada también cuando Berni estuvo "del otro lado", al frente de la cartera nacional: desde provincia el reclamo de siempre es por más efectivos, desde Nación se retacea el refuerzo, se señala la cantidad disponible de agentes provinciales.



De ser así, la disputa se reedita: en la cartera nacional aseguran que la policía de la provincia tiene 100 mil agentes, mientras que las cuatro fuerzas federales suman 90 mil, el 30 % de estas, desplegadas en AMBA. La evaluación de Berni es muy otra: en la tele dijo que ni siquiera sabe si están desplegados en el territorio los 8000 gendarmes que colaboran con la policía bonaerense. En Gobernación también hacen otros cálculos. Según estos, los agentes provinciales son unos 94 mil, de los cuales más de 40 mil no están en servicio, entre sumariados o "con carpeta" por distintos motivos, más las custodias de edificios públicos, entre otros rubros.

Desde la cartera nacional prefirieron bajar el tono a la confrontación. Institieron con que funciona un "comando unificado" en el que se organiza el despliegue de las fuerzas de seguridad en todo el territorio. Dicen que Berni no aparece por allí porque no quiere, pero invitado, está. Que todas las semanas se reúnen con sus equipos técnicos. Y que "los pedidos deben ser en el ámbito y canales correspondientes". En eso concuerdan en la Gobernación: "ir a plantear el reclamo a un estudio de televisión no es la manera". La semana próxima, una reunión ya coordinada entre la ministra Frederic y el gobernador Axel Kicillof buscará encontrar esos cauces.