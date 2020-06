Daniel Arroyo, luego de haber dado negativo por coronavirus: "En ningún momento tuve síntomas"

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, dijo hoy que el Ministerio de Salud le informará el protocolo a seguir tras haber dado negativo el test de coronavirus. Mientras, seguirá aislado en su casa, desde donde tendrá reuniones virtuales, y confirmó que otras dos personas de su equipo también se realizaron hisopados.



"Estoy muy bien acá, en mi casa, en ningún momento tuve síntomas, y hoy me comunicaré con el Ministerio de Salud para informarme qué protocolos debo seguir antes de retomar mi actividad normal", afirmó Arroyo esta mañana en declaraciones radiales. "Ahora estoy aislado y voy a seguir así. Hasta ahora suspendí toda mi actividad y sólo estoy haciendo reuniones virtuales", indicó.



Arroyo estuvo ayer en la provincia de La Rioja junto al presidente Alberto Fernández, y la comitiva presidencial decidió suspender la segunda parte del viaje, a la provincia de Catamarca , tras confirmarse el resultado positivo de coronavirus del intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, quien había estado días atrás junto al ministro de Desarrollo Social.



Finalmente, anoche, tras ser separado de la delegación oficial y de realizarse un hisopado en La Rioja, Arroyo regresó solo a la ciudad de Buenos Aires en un avión sanitario, y se confinó en su domicilio, donde le informaron del resultado negativo de la prueba.



"Estuve con Insaurralde hace hace unos días para una firma en el Consejo de la Niñez, durante unos 45 minutos, pero tomamos todos los recaudos de protocolo", explicó esta mañana en relación a su contacto con el jefe comunal de Lomas de Zamora. "Ayer estábamos en La Rioja, y al terminar la actividad con el Presidente se confirmó la noticia del contagio de Insaurralde, y lo que hice fue separarme y hacerme la prueba de hisopado allí mismo", agregó.



Respecto de los contactos habituales entre funcionarios y el jefe del Estado, el ministro admitió que "cuesta cuando se está con alguien muy afín no tocarse, pero, bueno, hay que seguir los protocolos igual", y describió que ayer, con el Presidente "no nos dimos un abrazo, solo una palmada en el cuerpo, pero está claro que hay que cuidarse porque se trata de un virus que circula muy rápidamente".



Luego de contar que anoche habló con Insaurralde, quien le manifestó que estaba "bien de salud y de ánimo", Arroyo informó que dos personas más de su entorno de trabajo, que estuvieron en el encuentro con el intendente bonaerense, se hicieron también las pruebas de hisopado.



"Por el momento no tengo novedades de los resultados de esas pruebas, y esas personas siguieron el mismo procedimiento de protocolo que yo", aclaró por Radio Mitre. Finalmente, sostuvo que no sabía si a raíz del caso de Insaurralde el Gobierno iba a dejar de lado viajar a las provincias por el momento: "Es algo que de lo que yo no puedo opinar, ayer no se habló para nada de eso ya que todo pasó muy rápido", explicó.