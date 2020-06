Grondonavirus

La noticia del estreno de la serie "El Presidente", que se difunde a través de Amazon Prime Video, y que cuenta en 8 capítulos la historia del llamado FIFA Gate, tenía que llegar a los oídos de Julio Grondona, uno de los protagonistas de ese escándalo y uno de los principales personajes de la serie. Por eso, el más arriesgado de los periodistas de “Peligro de Wolf” se inmoló en busca del testimonio único, que ahí traemos en exclusiva:

-Bienvenido a las puertas del Cielo, caballero… ¿Qué se le ofrece?

-Buenas, soy periodista. Vengo a ver a Julio Grondona…

-No creo que sea posible ese encuentro.

-¿Entonces era cierto? Me lo habían advertido, pero no hice caso … por favor, no conozco la zona…¿me podría decir cómo hago para llegar al Infierno?

-No, señor. Don Julio está acá, en el Cielo. Pero ya le dije, el Todopoderoso no recibe a los periodistas.

-Veo que no me entendió, señor…

-…San Pedro, así me llaman. También me llaman “Sampe”, pero solamente los íntimos.

-A quien yo quiero ver, señor San Pedro, es a Julio Humberto Grondona, no a Dios.

-Entonces el que no entendió fue usted. Por “Todopoderoso” me refiero a Don Julio.

-No me diga que Grondona acá es el que maneja los hilos de todo.

-Prácticamente.

-Le dije que no me lo dijera. Algo escuché, como que en el Cielo también pisa fuerte. Que a su lado el Barba vendría a ser una especie de Joseph Blatter versión bíblica. Que Don Julio maneja todo y él sólo firma los papeles.

-Por supuesto. ¿Oyó hablar de la frase “Hágase tu voluntad así en la Tierra como en el Cielo”

-Sí, claro. Esa frase siempre estuvo reservada al Señor

-Bueno, ahora está reservada al Señor Grondona…

-¡San Pedro! ¿Por qué no cerrás las puertas ya, muchacho? Hay mucha inseguridad por esta zona. Acordate que el otro día a San José un motochorro le robó el arpa y la aureola…Ve con Dios, pibe.

-¡Don Julio!

-¿Quién es usted?

-Soy periodista, vengo de la Argentina…

-¡No le puedo creer! Años esperando este momento. Dígame las últimas novedades de la AFA…

-Nombraron a Marcelo Tinelli uno de los vicepresidentes y también presidente de la Liga profesional de Fútbol

-No me cargue, señor. ¡Marcelo Tinelli vicepresidente de la AFA! ¿Y quién es el presidente? ¿El Oso Arturo? ¿Y el DT de la Selección? Déjeme adivinar ¡Larry de Clay!

-No, Lionel Scaloni.

-Hubiese preferido a Larry de Clay. Cuénteme ¿cuántas copas ganó la Argentina desde que yo me fui?

-Ninguna.

-¿Vieron? Seguro que extrañan a Papito.

- Algunos sí. Y otros no, fundamentalmente los que decían que usted en la AFA decidía todo de manera unilateral.

- Pero eso no es cierto. Yo no fui un dictador. Yo no decidía todo de manera unilateral. Había veces en que lo consultaba con mi almohada.

-¿Con su almohada?

-Sí, pero no con cualquier almohada. Porque a veces se metía la almohada de algún dirigente de River o de Boca y se pudría todo.

-Tendría muchas cosas más para contarle, Don Julio. Pero hay una que seguro le va a interesar, porque lo involucra. Se está pasando en la Tierra una serie de televisión con usted como uno de los personajes principales. “El Presidente” se llama, en donde se lo pinta como un mafioso…

-¿Mafioso yo? Por favor. Otro invento del periodismo…¡Maten al productor de ese programa! Y que parezca un accidente.