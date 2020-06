Luis Basterra habló sobre Vicentin: "Acá hay una medida que es rescatar la empresa"

El ministro de Agricultura, Luis Basterra, le bajó el tono a la discusión técnica sobre la expropiación de Vicentin y pidió poner el foco en "la decisión política de llevar adelante un rescate, que va a construir a una política del sector determinante a partir de que quede una empresa de la envegadura de Vicentin en manos del Estado" y destacó la presencia del sector cooperativo en la conformación de una empresa mixta.

"Se está dando un debate sobre expropiación sí o expropiación no, el instrumento es secundario", sostuvo Basterra, quien también le bajó el tono a la polémica creada en torno a su ausencia en la conferencia de prensa del anuncio de intervención y expropiación una semana atrás. "Yo soy apenas un ingeniero agrónomo, pregúntele a los expertos en comunicación por qué no estuve", minimizó el ministro y confirmó que no sabía sobre la decisión final que se iba a comunicar.



Volviendo sobre la decisión de la expropiación, que había quedado en duda por las declaraciones del gobernador Omar Perotti luego de una reunión en la Quinta de Olivos , Basterra, en diálogo con FM La Patriada, confirmó que el presidente sostuvo en la reunió que escucharía otras propuestas, pero "estamos con esta cantinela desde el jueves y no se nos ha ofrecido un mecanismo mejor".

En ese sentido, Basterra dejó como ejemplo la propuesta que, hasta el momento, plantearon los directores y accionistas del Grupo Vicentin : "La empresa plantea que no quiere la expropiación pero sí una asociación estratégica con YPF. Cuando uno analiza, ¿YPF qué es? Una empresa argentina de mayoría estatal que devino de una expropiación. Entramos en un juego dialéctico: no quiero la expropiación, pero quiero asociarme a una empresa expropiada".

"Los que trabajamos la tierra no le damos tanta vuelta, acá hay una medida que es rescatar la empresa y que el Estado Nacional sea actor partícipe. Esa parte, estuvimos involucrados, la conversamos, la conveniencia, la oportunidad, me buscaron. El instrumento y la oportunidad, no. No podemos hacer una asamblea universitaria para que se decida", cerró Basterra el debate sobre la expropiación y sobre su participación en la decisión.

El ministro se explayó sobre el futuro de la empresa en manos del Estado y con la experiencia de YPF incorporada, donde "ha demostrado ser muy buen administrador sin necesidad de ser monopólico", y destacó la presencia de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) en la futura conformación de la empresa.

"El sistema cooperativo es el mejor modelo de transferencia de agregación de valor a las pequeñas y medianas empresas. Es un modelo virtuoso el que estamos proponiendo, con un modelo de redistribución acorde a una sociedad más equilibrada", valoró Basterra y agregó que el sistema cooperativo permitirá "capturar el valor más allá de la materia prima y permitir que el productor puede ser parte de esa cadena y tener una empresa más sustentable con criterios solidarios".

En cuanto al monto que le costará el Estado expropiar la empresa, Basterra advirtió que el Grupo Vincentin deberá descontar los pasivos que arrastra la empresa . Y recordó que el Banco Nación, dirigido por Javier González Fraga durante el gobierno de Mauricio Macrim, les dio un préstamo a la empresa cuando estaba en caída, mientras que los productores que hoy reclaman por la expropiación "no podían ni pasar a diez cuadras del banco".