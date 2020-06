Desde hoy la ANSeS reabre sus puertas en Salta

El gerente de la Unidad de Atención Integral (UDAI) regional sur, Marcos Vera, dijo a Salta/12 que a partir de hoy la ANSeS vuelve a atender en todas sus oficinas, pero le pidió a la gente que no asista si no es con un turno previo o reprogramado y confirmado por ese organismo.

Vera aclaró que esas dependencias no volverán a abrir como antes de la pandemia “porque vamos a tener una nueva modalidad de atención al público, a puertas cerradas, con turnos programados y sólo para recibir aquellos trámites que requieren la presencia física o entrega de papeles”.

Destacó que vienen realizando esfuerzos para mejorar todos los servicios a través de la página web del organismo así como desde el número telefónico 130 del que dispone la ANSeS para responder consultas. “Queremos mejorar la atención de ese número, que hoy está colapsado en parte por una decisión del gobierno anterior”, sostuvo.

El funcionario explicó que durante la gestión Cambiemos, se decidió tercerizar el servicio telefónico y decayó mucho, “lo queremos mejorar para aquellas personas que no tienen acceso o no saben cómo usar internet, para que todos puedan realizar sus consultas como corresponde”.

El gerente de la UDAI Sur, aseguró que la intención de quienes conducen el organismo es garantizar que el trato sea igualitario y que “todo el mundo pueda acceder a realizar sus trámites”. Por eso, y en el marco de la pandemia , subrayó que la página web da respuestas a todas las inquietudes, “pero si eso no ocurre, queremos que la atención telefónica esté disponible y que se puedan programar turnos".

Explicó que ya se adquirieron todos los productos y elementos necesarios para que las oficinas puedan respetar el distanciamiento correspondiente y con las medidas sanitarias y de limpieza adecuadas, “ya están las mamparas, los elementos de limpieza, el demarcado, y todo lo que permite generar las mejores condiciones para no exponer a los trabajadores y al público”.

Pero repitió que la primera etapa de atención personalizada se realizará sólo a quienes tenían turnos programados antes de decretada la cuarentena y para ello se notificará a cada una de las personas el día y horario de su atención, “para evitar filas afuera de las oficinas”.

Vera también se refirió a las críticas que recibió su postulación al frente de la ANSeS Salta por ser militante y dirigente de La Cámpora en la provincia. Consideró que muchas de las críticas tienen que ver con el desconocimiento y la estigmatización que se ha hecho del espacio político al que pertenece.

También sostuvo que a eso se suma un prejuicio hacia la juventud, “el hecho de ser joven pareciera ser que va de la mano con no poder asumir grandes responsabilidades”.

“Se asocia la militancia a un desconocimiento de la gestión, lo que me parece un error”, agregó. “Hay muchos tecnócratas que llegaron a ocupar espacios importantes y que no realizaron ningún tipo de gestión”, por lo que para Vera, no sólo pasa la elección de su persona por una capacidad técnica, sino por una “sensibilidad social para entender qué es lo que le pasa a la gente y tener vocación de servicio, más en un espacio como ANSeS, que asiste a los sectores más humildes”. “Durante el macrismo tuvimos ingenieros, abogados y arquitectos que hicieron pelota al país”, remató.

Indicó que la creencia de que están allí para “mover la caja del organismo” es errónea, “nosotros solo ejecutamos políticas públicas nacionales, no hay ninguna designación a dedo o decisión local, no contamos con caja propia ni tocamos dinero”. De hecho, dijo que cada delegación cuenta con una caja de $2.800 mensuales “por todo concepto, arreglar alguna puerta, vidrio o lo que se te ocurra, pero no movemos más dinero que ese”.

Con respecto a la ANSeS que recibió, destacó la capacidad y las ganas que vio en los trabajadores, “a pesar de que hoy contamos con un tercio de lo que se necesita” porque muchos de integran los grupos de riesgo y por lo tanto no se pueden reincorporar, o porque se fueron jubilando y sus puestos no fueron renovados.

Por último, destacó el rol fundamental que la ANSeS cumple en la vida de todos los argentinos, “nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos, siempre va a estar presente en cada momento de nuestras vidas, por lo que necesitamos que se humanice y vamos a intentar sacarle esa impronta burocrática que espanta a la gente”.