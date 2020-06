“Nos atravesaban las ganas de tocar”

Podría decirse que se trata de un disco encontrado, a la vez consecuente con el recorrido de Sauce Rojo. El dúo que integran Yanina Bolognese (piano y voz) y Alejandro Bluhn (guitarra, piano y voz) dio a conocer Vivo en Ecuador durante estos días de aislamiento, y su escucha vibra mientras guarda una historia que vale escuchar.

“Fue grabado en octubre del año pasado, pero lo curioso es que no fue pensado como disco, sino que era parte de una gira que tuvimos por Ecuador y Colombia, donde fuimos a presentar el trabajo anterior, Grito. Uno de estos conciertos tuvo lugar en Loja, fue muy hermoso, y nos dieron un registro multipista, también con varias cámaras de calidad. Nos trajimos ese registro sin mayores planes. Durante la cuarentena lo vimos y resultó ser un material al que elegimos darle este formato”, cuenta Alejandro Bluhn a Rosario/12.

Sauce Rojo: Vivo en Ecuador está disponible en plataformas digitales como Spotify , pero quienes prefieran apreciar el concierto en imágenes podrán hacerlo a través de YouTube . Allí, el repertorio que el dúo conforma entre bagualas, chacareras, candombes y tangos -todos de su autoría- cobra una dimensión diferente, perceptible en los rostros y gestos de los músicos. “El vivo tiene esa cosa más espontánea y creo que es también importante que nosotros no supiéramos que estábamos grabando. Lo que más nos atravesaba en ese momento eran las ganas de tocar. Ese concierto se confirmó días antes, si bien estaba programado. Pero como llegamos a Ecuador en un momento muy complejo, durante la movilización indígena y con la gente en la calle, todo se puso muy complicado. Estábamos tan embalados que fuimos igual, a ver qué podíamos hacer. Cuando llegamos a Quito estuvimos encerrados, con toque de queda. Pero cuando se abrieron las calles, supimos que íbamos a poder llegar a Loja. Igualmente, no sabíamos del todo si íbamos a poder tocar, porque la gente estaba muy movilizada y triste. Tampoco sabíamos si iba a ir alguien al concierto, y tuvimos que hacer mucha prensa para que se supiera que se iba a realizar”, comenta Yanina Bolognese.

El disco fue grabado en el Teatro Benjamín Carrión Mora, en el marco del 9° Festival Internacional de Música Loja. Y según explica Bluhn, “es importante reparar en el contexto, porque la gente estaba muy atravesada por todo lo que había pasado, muy sensible. Puntualmente, nosotros hacemos una canción que habla de la represión, atravesada por lo ocurrido en Argentina. La tocamos sin saber cómo se podía llegar a tomar, porque no deja de ser otra cultura, y los ecuatorianos son muy diplomáticos, muy formales”.

Yanina Bolognese: -También porque allá hay una grieta, y no sabíamos quiénes estaban a favor o en contra. Había muchas ganas de tocar y muchos sentimientos encontrados. Había que tratar de tener las antenas paradas para no meter la pata, sinceramente.

Alejandro Bluhn: -No es casual que valoremos esta experiencia y le demos formato de disco. En cuanto a la famosa grieta, como se le dio en llamar aquí, vimos que en Ecuador es la misma situación. Los medios hegemónicos funcionan más o menos igual, y la gente responde más o menos igual. No somos los únicos, como piensan de sí habitualmente los argentinos. A nosotros nos hace crecer mucho todo esto, porque nos hace sentir parte de algo mucho más grande, de una cultura más grande, que es la latinoamericana.

-Fue un desafío, por lo que señalan. A la vez, no deja de tener que ver con la misma elección musical, de raigambre popular, que ustedes tienen.

Bluhn: -No sabíamos cómo podía reaccionar la gente. Loja es un lugar relativamente conservador, o más pegado al lado opositor a (Rafael) Correa. En las notas, en la prensa, no queríamos dar mucha opinión sobre lo que estaba pasando pero a la vez estaban las canciones. Entonces sí, fue un desafío profesional.

-Del repertorio, ¿hay algo que hayan notado que llamara particularmente la atención?

Bolognese: -El tango llama la atención, y es muy bien recibido. Al pueblo ecuatoriano le gustan mucho el tango y sus derivados.

Bluhn: -Hay una matriz rítmica muy grande, y curiosamente no les resulta tan extraño lo que hacemos. Sí les resultaba extraño que eligiéramos hacer folklore, porque allá el folklore es una cuestión más relacionada con los pueblos originarios, con lo que ya se hizo, algo más de museo. Los pasillos ya están compuestos, ya están hechos. Mientras que para nosotros, que crecimos escuchando folklore y tango, lo más hermoso que hay es tratar de hacer algo nuevo con ellos.

Bolognese: -Allá eso no existe, y me atrevo a decir que prácticamente no hay gente nueva que lo haga. ¿Tan jóvenes y tocando folklore?, nos decían.

-Pandemia mediante, ¿cómo lo están sobrellevando?

Bluhn: -Afortunadamente vivimos juntos, y la producción y los ensayos y la actividad musical no se vio interrumpida, sino todo lo contrario, se intensificó. Pudimos trabajar canciones y esperamos poder dar cauce a un repertorio nuevo. No sé si tenemos una responsabilidad, pero es el lugar donde yo me siento. Si soy un compositor encerrado en casa, me voy a poner a componer.

Bolognese: -Ale es medio una máquina, le mete y le mete. En mi caso tengo momentos donde me puedo poner y otros no. El encierro es muy particular y el trabajo no es tan permanente, lo que no quita que estemos muy activos.

Bluhn: -Por otro lado, la cuarentena sirvió para dejar en evidencia la fragilidad de los derechos laborales y de los músicos en todas sus facetas: los derechos de compositor, de intérprete, de productor fonográfico, cosas que ahora empezaron a visibilizarse. No podemos quedarnos dormidos con la distribución de ese dinero, nos tenemos que comprometer con la defensa de nuestros derechos.